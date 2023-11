Miss Universo expulsa de su sede a un 'youtuber' salvadoreño por no grabar a una concursante trans

La Organización Miss Universo ha tomado medidas contra un 'youtuber' salvadoreño por una acción que ha sido tachada de discriminatoria hacia la representante portuguesa trans del certamen, que se desarrolla en El Salvador, informan medios locales.

Vicente Zavala, más conocido en redes sociales como 'Cinco Zavala', ingresó en días recientes al hotel sede para documentar a las concursantes mientras pasaban por el 'lobby'. Durante una trasmisión en vivo, mostró a varias candidatas, pero cuando apareció en el lugar Marina Machete, procedió a voltear la cámara.

"Vamos a esperar un ratito. Lo siento amigos, tuvimos que darle vuelta a la cámara porque pasó ahí alguien que no querían ver. […] Por eso le di vuelta a la cámara […] Esa [candidata] no creo que la quisieran ver", dijo Zavala entre risas en referencia a la miss Portugal.

Querido @cinco_zavala Cómo tu tienes derecho a dar tu punto y se respeta te dire el mío. Quizá esto te haga dejar de hablarme o quizá no. Yo esperaría que no. Tu tenías todo el derecho de volver la cámara mientras la representación de 🇵🇹 SIGUE ⬇️⬇️pic.twitter.com/5rAV4CpqVB — Geo Gonzalez 🇸🇻🇺🇸 (@GeoGonzalezES) November 8, 2023

Tras el incidente, la Organización del certamen sacó a Zavala del lugar y decidió prohibirle la entrada a todos los eventos y localizaciones hasta el final del concurso, según explicó en un comunicado que citó el programa 'Al Rojo Vivo', del canal Telemundo. Esa acción, de igual forma, causó indignación y fuertes críticas entre los que acusaron de transfóbico al creador de contenido .

Zavala, por su parte, indicó en un video que la decisión de evitar mostrar a Zavala obedeció a la petición de sus seguidores de no querer ver a la miss. "Mi comunidad, mis suscriptores de YouTube me comenzaron a decir que no querían ver a esa persona. Y fue por eso que yo quité la cámara en ese momento. Como creador de contenido yo le debo también respeto a mi comunidad; la transmisión yo la estaba haciendo para ellos", manifestó.

En este contexto, reiteró que "no ha faltado el respeto a nadie" y que su decisión de no mostrar a la candidata portuguesa en su transmisión es "parte de libertad de expresión".

"Mientras yo no insulte a nadie, yo decido lo que quiero y lo que no quiero mostrar", apuntó. No obstante, sí expresó abiertamente su oposición a que las mujeres trans participen el certamen. "En algo que nunca voy a estar de acuerdo yo es en el hecho de que estas personas estén participando en un evento para mujeres y decir esto no es ni pecado ni delito, es simplemente expresar lo que yo pienso", aseveró.