EN VIVO: Inicia el último debate entre Massa y Milei antes del balotaje por la presidencia argentina

Los candidatos no tendrán la oportunidad de leer ni exhibir gráficos durante las presentaciones, como se había permitido en debates anteriores.

El último debate entre los candidatos a la presidencia de Argentina, Sergio Massa (Unión por la Patria - UxP) y Javier Milei (La Libertad Avanza - LLA), ha iniciado este domingo. Los postulantes se enfrentan para discutir sus planes de gobierno en el salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA), en la capital federal.

Economía

Milei inició el intercambio, retomando el discurso beligerante hacia "la casta" que había abandonado las últimas semanas.

"Argentina lleva 100 años de decadencia. Tenemos 45 % de pobres y 10 % de indigentes", sostuvo, lo que sería consecuencia del modelo basado en la intervención estatal. "El Estado es el origen del problema, no la solución", afirmó.

Al ser increpado por Massa sobre sus propuestas económicas, el líder libertario acusó a su contrincante de "mentiroso" y ratificó que, en caso de resultar victorioso, dolarizará la economía y eliminará el Banco Central, si bien matizó que no podrá eliminar los subsidios porque la Corte Suprema se lo impediría.

Por su parte, el candidato peronista dedicó más de la mitad de su tiempo a mostrar las contradicciones y alcances del plan económico mileísta, al tiempo que adelantó que el eje central de su agenda económica estará en la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, punto de partida para garantizar el crecimiento económico.

Relaciones internacionales

Massa recalcó la necesidad de concebir los nexos de Buenos Aires con el resto del mundo desde un enfoque multipolar, sin descuidar sus relaciones con sus principales socios comerciales –Brasil y Chile–, así como con El Vaticano, dado que el actual papa, Francisco, es un compatriota.

Del mismo modo, el aspirante de UxP presentó el tema de la defensa de la soberanía de Las Malvinas, un punto caliente para Milei, que volvió a reivindicar la figura de la premier británica Margaret Tatcher, en cuya gestión se enfrentaron Argentina y el Reino Unido, con saldo negativo para la nación suramericana.

"La señora Thatcher fue una gran líder"La definición de Javier Milei ante la pregunta de Sergio Massa, que acusó: "Viniste a desmentirte de lo que dijiste en la campaña, por eso la gente te tiene miedo". pic.twitter.com/YvIyOS94Gk — Corta 🏆 (@somoscorta) November 13, 2023

Massa tampoco dejó de mencionar las eventuales consecuencias de la salida del país del Mercosur o del fin de las relaciones con China y Brasil, que incluyen el cese de miles de trabajadores y pérdidas económicas milmillonarias.

Frente a esto, el postulado de LLA aseguró que en su gestión, los particulares podrían encargarse de comerciar mercancías de su interés, sin que ello le obligara a mantener relaciones con líderes cuyas ideologías no comparte.

Educación y salud

Sobre el tema educativo, ambos contendores insistieron en las ideas que ya presentaron durante la campaña.

Así, mientras que Milei defendió la creación de un Ministerio de Capital Humano y Massa centró su discurso en la defensa del sistema de educación pública, con modificaciones en el subsistema de educación superior que supondrían el acceso a carreras con salidas laborales más tempranas.

En la misma línea, el aspirante peronista ratificó su compromiso con la salud pública y el sistema solidario de donación de órganos, en respuesta velada a polémicas declaraciones que formulara el libertario meses atrás en apoyo a la venta de órganos y que se vio obligado a matizar a posteriori.

"El equilibrio mental":Por el cruce de Sergio Massa con Javier Milei en el #Debate2023pic.twitter.com/j3lbVMNCRM — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 13, 2023

Empero, la discusión rápidamente se desvió hacia la eventual privatización de las universidades que defiende el libertario y hacia el financiamiento de la gratuidad defendida por Massa, aunque luego derivó en ataques personales.

Producción y trabajo

El candidato de UxP ofreció la creación de dos millones de nuevos puestos de trabajo a partir de una alianza entre el Estado y particulares, que será acompañado de importantes incentivos fiscales, especialmente para los pequeños y medianos empresarios.

Adicionalmente, Massa consideró la transformación de las ayudas sociales en trabajo formal, así como acciones concretas para disminuir las brechas regionales que persisten en la nación.

De su parte, Milei criticó lo que en su criterio constituyen las políticas "de la banda de los expropiadores" –el Estado– de redistribución y justicia social y atribuyó la falta de inversión productiva al déficit fiscal, que asciende a 15 %.

Con respecto a la brecha de género, el representante peronista subrayó la importancia de los jardines maternos para incorporación de las mujeres al mercado de trabajo y la observancia de la ley de igualdad de ingresos.

Mientras, su par libertario formuló cuestionamientos sobre estas nociones, sin ofrecer respuestas concretas, más allá de "la reducción del gasto público" y la apertura económica, que acompañó de numerosas descalificaciones relativas a la supuesta ignorancia de su rival sobre temas de economía.

Reglas nuevas

El tercer debate tiene lugar una semana antes del balotaje que definirá quién será el nuevo presidente a partir del 10 de diciembre.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) estableció un nuevo formato para el enfrentamiento discursivo entre los candidatos, que difiere en algunos puntos de los anteriores.

Según el nuevo reglamento, el debate es dividido en dos bloques principales, que se desglosan en seis ejes temáticos. Los seis puntos que se debaten son: economía, relaciones de Argentina con el mundo, educación y salud, producción y trabajo, seguridad, derechos humanos y convivencia democrática.

El evento comienza con un minuto de presentación por parte de cada candidato. A continuación, los políticos abordan los asuntos mencionados. Cada candidato dispone de seis minutos por tema para administrar a su criterio, no pudiendo hablar más de dos minutos consecutivos durante su exposición.

El debate en esta edición tendrá un formato más dinámico, ya que los candidatos podrán entablar diálogos entre sí y desplazarse por el escenario.

No obstante, no dispondrán de papeles en sus puestos y no tendrán la oportunidad de leer ni exhibir gráficos durante las presentaciones, como se había permitido en debates anteriores, informa Página 12.

La CNE consideró que un candidato presidencial debe estar en condiciones de explicarlo todo por sí mismo.

Desafíos a los que se enfrenta cada candidato

En los últimos días, se conocieron sondeos que dan como ganador tanto a Milei como a Massa, dependiendo de la consultora, aunque todas por un margen muy ajustado.

A pesar de haber quedado en segundo lugar en las generales, más de 6 puntos por debajo de Massa, Milei habría sumado adeptos desde el acuerdo con la excandidata Patricia Bullrich y el líder de la alianza de centroderecha Juntos por el Cambio (JxC), el expresidente Mauricio Macri.

Sin embargo, la inestabilidad emocional que mostró el referente 'libertario' en las últimas entrevistas televisivas ha hecho tambalear las probabilidades de su victoria. También, el foco de la atención pública recientemente se ha centrado en algunas de sus controvertidas propuestas, como la de la venta de órganos o el nagacionismo de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

Por el lado de Massa, al ser funcionario carga con el peso de una gestión económica que, más allá de la enorme deuda externa heredada, no ha podido resolver temas clave para la ciudadanía como el nivel de inflación y su consecuente pérdida del poder de compra de los salarios.

Qué dicen las encuestas

Un estudio de la consultora Analogías da una leve ventaja a Massa, con el 42,4 % de intención de voto contra el 39,7 % que cosecharía Milei, aunque el 12,4 % de los encuestados permanece indeciso.

Para la firma CB Consultora, el economista de ultraderecha se impondría al ministro del actual Gobierno, con 46,3 puntos frente a los 43,1 de Massa.

En tanto, Consultora de Imagen y Gestión Política (CIGP) pone por delante a Milei: 49,6 % contra 47 % de Sergio Massa, considerando un 3,4 % de indecisos.