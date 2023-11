Erdogan: "Netanyahu, que lo sepas, estás acabado"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, predijo el fin de la carrera política del primer ministro de Israelí , Benjamín Netanyahu, el domingo pasado durante un discurso en la ceremonia de inauguración de la Ciudad de los Servicios Sociales, en Estambul.

"Netanyahu, que lo sepas, estás acabado, acabado. Si violas los derechos de los oprimidos, al final pagarás por ello", afirmó, dirigiéndose al mandatario israelí. Según Erdogan, "después de asesinar a todos esos bebés, [Netanyahu] no puede ver días más brillantes".

Además, el presidente turco indicó que la Cumbre conjunta de la Organización de Cooperación Islámica (OCI) y de la Liga Árabe, celebrada en Riad, la capital saudita, el 11 y 12 de noviembre de 2023, "inquietó mucho" al primer ministro israelí. Al mismo tiempo, Erdogan defendió que lo más importante actualmente es "la unidad y la solidaridad" del mundo islámico y, "por encima de todo", de Turquía.

"Decimos que los niños, que son la alegría de los hogares, no deben morir. Decimos que las madres no deben abrazar los cuerpos fríos de sus hijos. Queremos que los padres no sientan en sus corazones el fuego de sus seres perdidos. Desde 2007, todos nuestros esfuerzos han sido para lograr un alto el fuego sin más sangre, lágrimas y destrucción, y para que prevalezca un clima de paz en nuestra región", declaró el líder turco, condenando los ataques israelíes contra los civiles de la Franja de Gaza.