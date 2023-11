Apple podría hacer concesiones para cumplir la legislación digital de la UE

La compañía tecnológica estadounidense Apple en la próxima versión de IOS podría permitir a los usuarios descargar e instalar aplicaciones no solo de la tienda de aplicaciones móviles App Store, sino también de otras fuentes, informó el pasado viernes 9to5Mac, tras ver el código beta de IOS 17.2.

El gigante tecnológico podría ceder su prolongado monopolio de App Store para cumplir las normas antimonopolio de la Ley de Mercados Digitales (DMA, por sus siglas en inglés) de la Unión Europea, que tiene como fin promover la competencia justa entre las empresas tecnológicas grandes y pequeñas. La nueva legislación europea prevé que las empresas garanticen que los usuarios puedan instalar las aplicaciones que deseen desde terceras fuentes.

La instalación de aplicaciones de terceras fuentes podría ser permitida a través del mecanismo de distribución gestionada de aplicaciones. El medio informa que en su nuevo IOS Apple permitiría la descarga e instalación de aplicaciones desde otras tiendas e incluso su posterior actualización.

Aún no se sabe si esta función, todavía no anunciada por la propia compañía, estará disponible para todos los usuarios de Apple o solo para los que residan en la UE. No obstante, la empresa estadounidense se verá obligada a cumplir con la legislación DMA para marzo del 2024 para evitar multas y poder seguir trabajando en el mercado europeo.