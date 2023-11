Saldo negativo para Milei y el balotaje bajo incertidumbre: ¿qué pasó en el debate presidencial en Argentina?

El debate de los candidatos presidenciales en Argentina dejó un saldo negativo para Javier Milei, abanderado del partido ultraderechista La Libertad Avanza, ya que desató nuevas controversias que se sumaron a los interminables escándalos que ha provocado durante la campaña.

Incluso la prensa opositora al candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa, reconoció que Milei perdió el debate realizado la noche del domingo, a una semana de la segunda vuelta presidencial que está colmada de incertidumbre, ya que las encuestas anticipan empate técnico.

"Massa impuso su agenda y Milei no logró incomodarlo con la crisis económica", señaló el diario La Nación, en tanto que Clarín advirtió: "Massa sacó ventaja ante un Milei que no aprovechó la enorme crisis que deja el gobierno".

Quiero ser presidente porque tengo hijos a los que quiero dejarles una Argentina mucho mejor. 🇦🇷❤️❤🇦🇷 #Debate2023#MassaPresidentepic.twitter.com/R7nqqe6oqF — Sergio Massa (@SergioMassa) November 13, 2023

"Massa impuso su guión frente a un Milei que no logró incomodarlo con los números de la economía", señaló por su parte eldiario.ar, en tanto que el oficialista Página 12 celebró: "El candidato de Unión por la Patria logró imponer su agenda y marcó el ritmo de la discusión".

Durante el debate, que registró un récord del 50 % de rating, el actual ministro desencadenó temas incómodos para el candidato ultraderechista. Por ejemplo, cuando le preguntó si apoyaba o no la soberanía de Malvinas y si ratificaba su admiración por Margaret Thatcher, Milei respondió comparando la guerra en la que murieron 649 soldados con la final del Mundial de Qatar, lo que le valió críticas inmediatas.

La cantidad de errores de datos (Alemania en vez de Holanda), de concepto pero sobre todo de sensibilidad que hay en los 40 segundos de la analogía entre fútbol y guerra de Malvinas que hace Milei quedará en la historia negra de los debates. 🤦🏻‍♂️pic.twitter.com/bfjp7iSCwc — Diego Batlle (@dmbatlle) November 13, 2023

Este lunes, los veteranos de la Guerra de Malvinas denostaron las declaraciones del candidato de La Libertad Avanza. "Somos sobrevivientes de esa terrible experiencia, luchamos por la recuperación de la democracia, la vida, la memoria, verdad, justicia, soberanía y paz, por ello reivindicamos y sostenemos el Nunca Más. No votamos a Milei. Votamos a Sergio Massa", anunciaron en un comunicado.

Traspiés

Massa logró que Milei se disculpara con el Papa por haberlo llamado "el representante del maligno sobre la tierra". También, que volviera a negar la existencia de la brecha salarial entre varones y mujeres, lo que puede ser definitivo en una elección en la que el voto femenino es crucial.

Otro asunto impuesto por Massa fueron las razones por las que el Banco Central echó hace décadas a Milei, cuando era pasante universitario.

Varios periodistas habían revelado que al candidato lo despidieron por mal desempeño, pero todavía era un dato desconocido para el público en general.

El 27 de septiembre contamos en #BrotesVerdes lo que Sergio Massa le preguntó a Javier Milei hace instantes en el debate: al libertario no le renovaron la pasantía en el Banco Central, ¿será por eso que tiene la fijación de destruirlo? pic.twitter.com/cxMz27gd2U — Alejandro Bercovich (@aleberco) November 13, 2023

El problema para Milei es que una de sus principales promesas de campaña es "destruir" o "dinamitar" el Banco Central, por lo que la interpretación inmediata fue que en realidad se trata de una "venganza" por no haberle renovado la pasantía, en vez de un proyecto de Gobierno serio.

A pesar de estos traspiés, Milei desestimó todos los balances del debate y este lunes aseguró que él fue quien logró desarticular "las mentiras" de Massa.

Su principal logro, afirmó, fue que logró mantener la calma, algo inusual en sus apariciones públicas, ya que saltó a la fama gracias a sus insultos, agresiones y gritos.

"Massa tenía preparada una serie de trabajos para hacerme ver irascible, que no puedo mantener la estabilidad emocional. Me provocó a lo largo del debate varias veces. Fue muy agresivo en muchas de ellas, y, sin embargo, no logró sacarme del eje en ningún momento", dijo este lunes en una entrevista con Radio Mitre.

Incluso aseguró que el público que acompañó a Massa tosió para tratar de desestabilizarlo emocionalmente, pero no lo lograron.

"Le metí más de 50 goles", dijo Milei, a pesar de que los analistas políticos consideraron todo lo contrario. El candidato también presumió que se había preparado para el debate con una fonoaudióloga que le ayudó a mejorar su lenguaje corporal, y consideró que podría haber aprovechado su pasado como cantante de rock para hacer gala de su histrionismo, pero que prefirió mostrar seriedad.