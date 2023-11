Comandante del Ejército de Colombia explica el presunto espionaje a un profesor de inglés

El comandante del Ejército de Colombia, el general Luis Mauricio Ospina, está envuelto en la polémica por haber ordenado investigar a Leonardo Colmenares, profesor de inglés de su esposa, a quien le elaboraron un expediente falso.

"En algún momento dije: 'verifiquen quién es esta persona que dice que es profesor de inglés'", confirmó Ospina a la revista Semana, que tuvo acceso a unos audios que demuestran el accionar de los militares.

Para aprobar el uso de la inteligencia y contrainteligencia del Ejército, hicieron pasar a Colmenares como integrante del frente Carolina Ramírez, parte de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Responsabiliza a subalternos

Cuestionado por esto, Ospina se desmarcó de esta acción y responsabilizó a sus subalternos. "No, terrible eso, eso no está bien, no es lo correcto, no es lo que debe ser (...) Habrá que denunciarlo", manifestó.

"Y en esa denuncia aparecerá la persona a la que yo le puse la tarea y tendrá que responder, porque el fin no justifica los medios. Lo que hayan hecho luego de la reunión en la que puse la tarea, y los medios utilizados, estamos en total capacidad de denunciar a las personas que haya que denunciar", añadió.

Bajo la mira

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, programó para esta jornada una reunión extraordinaria con la jefatura militar del país andino para abordar la situación.

Además, la Fiscalía General de la Nación ya investiga el suceso a través de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales, como parte de su compromiso contra el "uso de la inteligencia del Estado para beneficio personal".

Grabaciones de julio y agosto pasado muestran que Colmenares además fue seguido por agentes, e incluso uno de ellos trató de reunirse personalmente con él.

#ElGeneralContraElTeacher Aquí la agente de inteligencia que se reventó y confesó cómo fue la operación de seguimientos al profesor de inglés de la esposa del general Luis Mauricio Ospina, comandante del Ejército. Le pide que “asuma”. pic.twitter.com/99IHLzesNn — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) November 12, 2023

"Imagínate qué querían hacer, desaparecerme", aseguró el profesor al medio local. "Están atentando contra mi vida (...) Son bandidos con poder", alertó.

Colmenares increpó directamente al general. "El Ejército está en manos de un bandido, un criminal (...), no le tengo miedo, usted es un peligro para el país y para todos nosotros, no me importa si me manda a asesinar (...) Tiene que renunciar", dijo.

"Red criminal"

El domingo, el mayor retirado del Ejército, Jorge Castillo, un oficial con 19 años de experiencia en inteligencia y 12 años en contrainteligencia, advirtió en X que existe una "red criminal" en la institución.

"Con denuncias y pruebas demostraremos que existe una red criminal al interior de la Inteligencia del Ejército", escribió en la red social anteriormente conocida como Twitter.

Con denuncias y pruebas demostraremos que existe una red criminal al interior de la Inteligencia del Ejército . - Carpetas Falsas.- Pruebas Falsas.- Redes inventadas . - Poligrafias irregulares . - Perfiles Falsos.Sigue el hilo 🪡. — JORGE C. (@jorgeecastillol) November 12, 2023

Castillo mencionó carpetas falsas, redes inventadas y poligrafías irregulares.