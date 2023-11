Hamás ha perdido el control de la Franja de Gaza, dice el ministro de Defensa israelí

Yoav Gallant declaró que el movimiento radical palestino no puede detener las Fuerzas de Defensa de Israel, que "están avanzando hacia todos los puntos".

El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, declaró este lunes que el movimiento radical palestino Hamás "ha perdido el control de la Franja de Gaza".

De acuerdo con sus palabras, Hamás no es capaz de detener las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), que "están avanzando hacia todos los puntos", recoge The Times of Israel.

"No hay ninguna fuerza de Hamás capaz de detener a las FDI. Las FDI están avanzando en todos los puntos. La organización Hamás ha perdido el control de Gaza. Los terroristas huyen hacia el sur. Los civiles están saqueando las bases de Hamás. No tienen confianza en el gobierno", aseguró Gallant.

El alto funcionario sostuvo que los militares israelíes están avanzando "según los planes y llevando a cabo las tareas de manera precisa y letal". Asimismo, precisó que las fuerzas de Israel han "intensificado" sus ataques contra los túneles de Hamás extendidos bajo Gaza en los últimos días.

"Trabajamos por tareas. No tenemos cronómetro. Tenemos metas. Alcanzaremos nuestros objetivos", afirmó el ministro de Defensa al hacer referencia al comentario del canciller del país, Eli Cohen, de que la presión internacional puede obligar a Tel Aviv a modificar sus acciones en la Franja de Gaza.

