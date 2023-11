El canciller de Letonia admite que la ayuda a Ucrania "no agrada", pero "no hay otra opción"

Krisjanis Karins ha afirmado, en conversación con los famosos humoristas rusos 'Vován' y 'Lexus', que el conflicto en Ucrania ha traído a Europa unas consecuencias de naturaleza no militar: un aumento de precios de los recursos energéticos y los alimentos y otras "amenazas" económicas.

El ministro de Asuntos Exteriores de Letonia, Krisjanis Karins, en una conversación con los famosos humoristas rusos Vladímir Kuznetsov y Alexéi Stoliarov, más conocidos como 'Vován' y 'Lexus', que se hicieron pasar por un alto funcionario africano, ha admitido que la ayuda que se suministra a Ucrania "no agrada" a los líderes occidentales, pero no tienen otra opción.

"Les ayudamos en la reconstrucción. Les ayudamos con armas. Les ayudamos en todo lo que pudimos. Esto es ayuda humanitaria, medicinas, todo, todo. Y esto no nos agrada, pero no vemos otra opción", ha dicho el ministro letón en referencia a Ucrania.

Además, hablando de la cumbre de la OTAN que se celebró en julio en Vilna (Lituania), Karins ha señalado que los líderes europeos y de la OTAN entienden que la "guerra en Ucrania no terminará rápidamente" y esto les costará dinero. "Porque todo el tiempo estamos ayudando a los ucranianos. Y al final, esto significa gastar dinero en ayudar a Ucrania", ha resumido el canciller.

Al mismo tiempo, Karins ha agregado que gracias a la membresía en la OTAN, Letonia actualmente no ve "una amenaza militar directa" por parte de Rusia y él está más preocupado por las amenazas económicas que enfrenta su país. "La amenaza existente es de naturaleza económica. Se trata de los precios en particular, de los recursos energéticos, los alimentos, etc.", ha declarado al resumir que "todas estas son consecuencias de la guerra en Ucrania".