Macri se postula como candidato a vicepresidente de Boca Juniors

El expresidente de Argentina Mauricio Macri anunció su postulación como candidato a vicepresidente de Boca Juniors, uno de los clubes más importantes del futbol en ese país y en donde hace tres décadas comenzó su carrera política.

Macri presidió Boca Juniors entre 1995 y 2007, año en el que se lanzó a su primer puesto de elección popular como candidato a jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

En su regreso al club que le permitió tener una mayor visibilidad pública, Macri, quien actualmente es presidente de la Fundación FIFA, optó porque la fórmula la encabece Andrés Ibarra, su exministro de Modernización.

Ambos ofrecieron una rueda de prensa en la que confirmaron la fórmula, que tratará de evitar la reelección del ídolo Juan Román Riquelme como presidente de Boca en las elecciones que se realizarán el próximo 2 de diciembre.

Es un honor para mí poder contarles que voy a acompañar a Andrés Ibarra como candidato a vicepresidente de Boca. Un vínculo de por vida me une al club. Hoy no puedo abandonarlo frente a la arbitrariedad, el autoritarismo y la prepotencia que vemos. Por allí no tenemos futuro. En… pic.twitter.com/8Vfo6dcGJl — Mauricio Macri (@mauriciomacri) November 13, 2023

"No se puede seguir maltratando a los socios, no se pueden anular pasillos que no se puede salir de las plateas, llegamos a tener un accidente y puede ser dramático porque la gente no puede evacuar", afirmó Macri al criticar la gestión de Riquelme, con quien mantiene un añejo enfrentamiento.

La disputa en Boca Juniors, además, está vinculada a las elecciones presidenciales del próximo domingo, ya que Macri apoya al candidato ultraderechista Javier Milei, en tanto que Riquelme respalda al peronista y ministro de Economía, Sergio Massa.

Pleitos

En su afán de descalificar a Riquelme, uno de los mayores ídolos en la historia del club junto con Diego Armando Maradona, Carlos Tevez y Martín Palermo, Macri lo acusó de haber abandonado a los hinchas que la semana pasada viajaron a Brasil para disputar ante Fluminense la final de la Copa Libertadores que Boca perdió.

También denostó al presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Sergio 'Chiqui' Tapia, por haber cambiado el esquema de los torneos locales.

"La liga argentina ha caído mucho en el mundo, es cierto que el desastre económico de estos cuatro años ha afectado mucho a los clubes, los jugadores ganan mucho menos y cualquiera se los puede llevar, pero a la vez no ayuda tener tantos equipos, eso debilita a la liga y está confirmado que no funciona, no es serio", afirmó.

Por otra parte, Macri se pronunció a favor de la privatización de los clubes de futbol a través de Sociedades Anónimas Deportivas, que también han sido promovidas por Milei, proyecto que el fin de semana fue rechazado de manera unánime por los equipos.

"Creo, como persona que cree en la libertad, que cada club debe poder decidir cómo se quiere organizar, nadie lo puede obligar, si hay socios de clubes que creen que es mejor convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas hay que dejarlos, que cada una decida", dijo.