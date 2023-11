YouTube requerirá que los creadores marquen el contenido creado con el uso de IA

YouTube ha presentado este martes una actualización de la regulación del contenido, según la cual, los videos que fueron generados particular o totalmente con el uso de la Inteligencia Artificial (IA) deberán ser marcados para informar a los usuarios.

De acuerdo con el comunicado de la compañía, las nuevas tecnologías abren nuevos horizontes para los creadores, sin embargo, al mismo tiempo desafían su política de seguridad informativa, que prohíbe la manipulación y la tergiversación de los espectadores.

Para prevenir estos casos, YouTube implementará una nueva herramienta que obligará a los autores a marcar los videos que fueron alterados o generados por la IA con una etiqueta especial. Según la publicación, esto puede evitar la desinformación en las esferas controversiales, así como durante las elecciones, los conflictos actuales o la actividad de los funcionarios.

Para los creadores que se negaran a revelar esta información, la empresa prevé la posible eliminación de sus contenidos, la suspensión del programa de los afiliados y otras multas.

Además, YouTube proporcionará la posibilidad de que los representantes de las industrias creativas demanden quitar el contenido que imita a una persona, incluido su rostro o su voz, especialmente el contenido musical generado sin el conocimiento del cantante.

En abril de este año, se ha hecho viral en las redes sociales una canción que utiliza IA para clonar las voces de los artistas canadienses Drake y The Weeknd. La canción, titulada 'Heart On My Sleeve', ha sido escuchada más de 8,5 millones de veces en TikTok, y la versión completa se ha reproducido más de 254.000 veces en Spotify.

La composición fue presentada para los Grammy del próximo año en las categorías de mejor canción de rap y canción del año, sin embargo, fue descalificada ya que "las voces no fueron obtenidas legalmente, y no fueron autorizadas por el sello o los artistas, y la canción no está disponible comercialmente debido a eso, no es elegible", explicó el director ejecutivo de The Recording Academy, Harvey Mason Jr.