Periodista recibe una dura respuesta tras increpar a relatora de la ONU por sus palabras sobre la "dominación" israelí

Cuando se le preguntó si tales comentarios son "útiles" en la situación actual, respondió: "No estoy segura de lo que es útil. Pero quiero saber si es útil pretender que el 'apartheid' no existe".

Un periodista de The Guardian increpó a la relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, Francesca Albanese, a raíz de sus comentarios sobre la necesidad de poner fin al dominio de Israel en los territorios palestinos, pero recibió una dura respuesta.

Durante una rueda de prensa celebrada este martes en el marco del National Press Club de Australia, el periodista Daniel Hurst señaló que en su discurso, Albanese "ha hablado muy claramente de evitar deshumanizar a palestinos e israelíes" en el conflicto. Al mismo tiempo, le pidió que comentara las palabras que ella misma había pronunciado y en las que indicaba que "acabar con la dominación judeo-israelí sería un acto de rehumanización para ellos". También le preguntó si tales comentarios son "útiles" en la situación actual.

"No estoy segura de lo que es útil. Pero quiero saber si es útil pretender que el 'apartheid' no existe. [...] He dicho 'dominación', no 'existencia'. Si no somos capaces de imaginar a los judíos israelíes viviendo sin estar encima del otro, creo que esto es un problema", respondió la relatora.

Según sus palabras, hay que corregir el enfoque del conflicto, porque no se puede esperar que los palestinos "quieran vivir subyugados" durante años. También hizo hincapié en que Israel ha ocupado el territorio palestino y domina sobre él sin ninguna justificación ni base legal. "La ocupación es ilegal, es ilícita, ya que funciona en contra y al margen de todo lo que permite el derecho internacional, porque ha sido un medio para colonizar la tierra y no responde a ninguna necesidad militar", declaró, subrayando que se trata de "'apartheid' por defecto".