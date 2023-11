Presidenciales en Argentina: Lula, Mujica y Sánchez expresan apoyo a Massa

Los presidentes de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; y España, Pedro Sánchez, y el exmandatario de Uruguay, José Mujica, manifestaron su apoyo al candidato peronista a la Presidencia de Argentina, Sergio Massa, a sólo cinco días del balotaje que se realizará el próximo domingo y en el que se enfrentará al ultraderechista Javier Milei.

"Le pido al pueblo argentino que a la hora de votar piense en Argentina, piense en qué tipo de Sudamérica quiere, qué tipo de América Latina quiere crear", señaló Lula durante una entrevista. Luego agregó un mensaje en sus redes sociales.

O meu exemplo de amizade com a Argentina vem do meu primeiro mandato. Quando eu ganhei em 2002, a Argentina foi o primeiro país que eu visitei antes de tomar posse. Em 2023 também. A Argentina é muito importante para o Brasil. Somos os maiores parceiros comerciais dos argentinos… — Lula (@LulaOficial) November 14, 2023

Aunque no mencionó los nombres de los candidatos, el respaldo a la candidatura del peronista fue evidente porque Lula se pronunció por la unidad de Brasil y Argentina, posición que Milei ha denostado a lo largo de su campaña.

Milei incluso ya advirtió que, en caso de ganar la Presidencia, no tendrá relación alguna con Lula a pesar de que ambos países son los principales socios comerciales de la región. También ha denostado al Mercado Común del Sur (Mercosur).

"Argentina es muy importante para Brasil. Somos los mayores socios comerciales de los argentinos en Sudamérica. Tengo una buena relación con muchos expresidentes argentinos. Y pido que los argentinos recuerden que necesitamos un presidente que aprecie la democracia y que valore las relaciones entre nuestros países", señaló el mandatario brasileño.

🇺🇾 🇦🇷 ¡Gracias Pepe por tu apoyo y cariño por la Argentina! pic.twitter.com/X5J2xkFzfB — Sergio Massa (@SergioMassa) November 14, 2023

El fin de semana, el Partido de los Trabajadores de Brasil (PT), que lidera Lula, manifestó de manera directa su apoyo a Massa.

"En el balotaje (de Argentina) se enfrentarán dos proyectos de sociedad: uno, representado por la candidatura presidencial de Sergio Massa, de perfil democrático y popular, con un programa de gobierno de desarrollo y justicia social; y otro, del candidato Javier Milei, en representación de la extrema derecha y el ultra neoliberalismo económico del sálvate a ti mismo", señaló en un comunicado.

Por la democracia

Sánchez, por su parte, manifestó sin reparos su respaldo a Massa.

"Querido Sergio, te envío todo mi apoyo desde España y mis más sinceros deseos de éxito para las próximas elecciones del 19 de noviembre. Suerte y a ganar", dijo en un mensaje grabado.

También advirtió que las elecciones del domingo son decisivas porque los argentinos van a decidir no sólo a un nuevo presidente, sino el futuro que quieren para su país.

"Los dos candidatos ofrecen opciones profundamente diferentes entre sí. Sergio Massa representa la apuesta por la convivencia democrática por la concordia y ofrece un proyecto de unidad, de solidaridad, con oportunidades para todos y todas", señaló.

Frente a la estridencia de Milei, añadió, Massa representa la tolerancia y el diálogo para construir una Argentina con un desarrollo inclusivo.

Mujica, en tanto, reconoció que, si fuera argentino, votaría por Massa, y no porque sea su amigo.

"Massa tiene conciencia de que Argentina no necesita cataclismos sino vertebrar la unidad nacional porque ahí tendrá la fuerza para salir del drama en el cual está sumergido. Me parece que inclina un paso de esperanza con su actitud abierta de diálogo y de inclusión, y no de desprecio y de aplastamiento", dijo.

La semana pasada, el expresidente uruguayo ya había advertido que Milei no es una opción porque, más que un político, "parece un mono con una ametralladora", además de que durante la campaña ha manifestado en diferentes ocasiones su preocupación por lo que pueda ocurrir en estos comicios.

Si te ha gustado, ¡compártelo con tus amigos!