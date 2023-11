El emotivo encuentro en Brasil entre un padre y sus hijos evacuados de la Franja de Gaza (VIDEO)

Tras semanas de espera, Mohammed Jabr Ismil Abushanab se fundió en un emotivo abrazo con sus hijos, que llegaron el lunes a Brasilia, capital de Brasil, tras ser evacuados de la Franja de Gaza.

En un video difundido por el Gobierno, se muestra el momento en el que dos niños bajan de las escaleras del avión y corren a los brazos de su padre. Después se unen el tercer hijo de Mohammed y su esposa.

El emotivo encuentro en Brasil entre un padre y sus hijos evacuados de la Franja de Gaza pic.twitter.com/AJp5FZO0QP — Sepa Más (@Sepa_mass) November 14, 2023

La familia lleva cuatro años viviendo en el Distrito Federal pero, según relató Mohammed al portal G1, su mujer y sus hijos se marcharon en mayo a la Franja de Gaza y tenían previsto regresar este noviembre. Sin embargo, los brutales acontecimientos les impidió regresar.

"Tenía mucho miedo de perderlos. Empecé a creer que no los volvería a ver", aseveró.

"Expulsar a los palestinos"

En su programa de entrevista semanal, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, volvió a realizar duras críticas contra Israel.

"Estoy percibiendo que Israel parece que quiere ocupar la Franja de Gaza y expulsar a los palestinos de allí. Eso no es correcto, no es justo. Tenemos que garantizar la creación del Estado palestino para que puedan vivir en paz junto con el pueblo judío", destacó.

Lula se trasladó el lunes a la base aérea en Brasilia para recibir a las 32 personas que llegaron del territorio palestino. "A mis 78 años, he visto mucha brutalidad, mucha violencia, he visto mucha irracionalidad. Pero nunca he visto una violencia tan brutal e inhumana contra personas inocentes", afirmó.

Y continuó: "Porque si Hamás cometió un acto de terrorismo e hizo lo que hizo, el Estado de Israel también está cometiendo varios actos de terrorismo al no tener en cuenta que los niños, al no tener en cuenta que las mujeres no están en guerra, al no tener en cuenta que no están matando soldados".

Por su parte, el ministro de Comunicación Social, Paulo Pimenta, informó que entre el grupo -integrado por 17 niños- había al menos dos menores que padecían desnutrición.