"Impuntual, autoritario y homofóbico": lo que no se mostró de la entrevista de Jaime Bayly a Milei

El periodista peruano Jaime Bayly difundió fragmentos de una entrevista realizada la semana pasada al candidato presidencial argentino Javier Milei (La Libertad Avanza - LLA). Según reconoció, había decidido recortarla para "proteger" al diputado de ultraderecha antes del balotaje del próximo domingo.

Bayly, un conocido presentador de televisión radicado en Miami, EE.UU., decidió publicar en su canal de Youtube dos tramos del reportaje que había dejado afuera con la intención que ayudar al entrevistado a conseguir su objetivo de vencer al postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa.

"Yo quería que la entrevista sirviera al propósito de que Milei ganara algunos votos y la presidencia, por eso lo hice", admitió. Y explicó que esos dos fragmentos, de 5 minutos cada uno, en los que explica algunos aspectos económicos de Argentina, podrían aburrir al público. Y además, se excedían del tiempo que le exige su programa en Mega TV, donde cuenta con 45 minutos de aire.

"Quizás no fui intelectualmente honesto", reconoció. Y dijo que lo hizo "de buena fe, para proteger a Milei". "Quizás no fui un buen periodista", agregó.

"Impuntualidad, homofobia y pulsión autoritaria"

Según contó Bayly en un video publicado en su propio canal, durante la entrevista se sintió incómodo al advertir ciertos "tics autoritarios" del candidato de ultraderecha. Fue en el momento que Milei explicaba largamente su visión sobre la economía de Argentina. Bayly quiso hacerle una pregunta y el político no se lo permitió.

"Habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación en Argentina, de la historia de la moneda en Argentina y la verdad que se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Yo además no se lo había preguntado", sostuvo en una entrevista con el podcast Orson Radio.

Y relató: "Entonces yo traté de interrumpirlo una vez, dos veces. Y no me dejaba interrumpirlo. Tenía un pequeño brote o tic o pulsión de autoritarismo, de 'por favor cállate, nene, que estoy dando una clase'. Después editas y le cortas los pedacitos en los que habló desmesuradamente, que eso terminé haciendo".

Por otra parte, el escritor peruano naturalizado estadounidense reveló que Milei fue impuntual en su llegada a la entrevista, y luego se demoró maquillándose. "Milei ya había llegado tarde y el maquillaje duró muchísimo", dijo.

El periodista reveló también que en un tramo de la conversación le preguntó su opinión sobre las relaciones homosexuales, y la respuesta lo descolocó: "Usó una metáfora o una analogía que a mí me resultó chocante. A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta. Si no suena homofóbico, suena desdeñoso, burlón. En ese punto me sentí un poco tocado", dijo Bayly, quien se ha declarado públicamente gay.

De todas maneras, el comunicador se mantuvo en su posición de apoyo al aspirante de ultraderecha. "Creo que en el fondo, lo que dijo Milei, es impecable. Creo que, de punta a cabo tiene razón, la historia de la inflación en la Argentina es un escándalo. Tiene toda la razón, pero quizás podía decirlo en dos minutos y no en cinco, y quizás podía tolerar mi interrupción y no impedirla".

Cuando faltan solo cinco días para la segunda vuelta electoral que definirá al próximo gobierno, las encuestas anticipan una muy ajustada paridad entre el candidato oficialista Massa y el economista 'libertario' Javier Milei, que cuenta con el apoyo de buena parte de la oposición liderada por el expresidente Mauricio Macri, de Juntos por el Cambio.