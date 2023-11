Taiwán considera poco probable que Pekín intente recuperar el control de la isla en un futuro próximo

Es poco probable que Pekín intente recuperar el control de Taiwán antes de 2027, lo que significa que la isla dispondrá de más tiempo para desarrollar sus capacidades de defensa, informa Bloomberg, citando a un alto funcionario de seguridad taiwanés.

"No creo que ocurra en un futuro próximo, o al menos en uno o dos años", declaró Wellington Koo, jefe del Consejo de Seguridad Nacional de la isla, en una sesión informativa celebrada el lunes en Taipéi. "Si China necesita llevar a cabo operaciones anfibias para apoderarse de Taiwán, no creo que tenga esa capacidad para 2027", añadió.

La declaración se produjo un año después de que el general del Ejército estadounidense Mark Milley, entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, señalara que Pekín no estaría preparada para reunificarse por la fuerza con Taiwán hasta dentro de "algún tiempo".

Koo afirmó que las autoridades taiwanesas no ven actualmente indicios de que Pekín se esté preparando para una operación militar, y que se desconoce el posible calendario de dicha operación. No obstante, en caso de que se produjera, las tropas de la isla utilizarían misiles antibuque, sistemas de misiles estadounidenses HIMARS, aviones no tripulados y armas antitanque Javelin para luchar contra el Ejército chino en su intento de abrir una brecha en la costa de la isla.

Según el reporte de Bloomberg, EE.UU. retrasará la entrega de HIMARS en un año, y los misiles serán entregados a la isla en 2026. Koo había atribuido anteriormente el retraso a una serie de factores, entre ellos las entregas a Ucrania.

Entretanto, se espera que el presidente estadounidense, Joe Biden, aborde el tema de Taiwán durante su encuentro con su homólogo Xi Jinping esta semana en la cumbre de APEC en San Francisco.