Borrell sobre la situación en el frente ucraniano: "No puedo decirles lo que no sé, y no es mi trabajo saberlo"

El alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, declaró en una rueda de prensa de este martes que no sabe y no tiene por qué saber la situación en el frente de Ucrania, ya que su trabajo se centra en apoyar a Kiev.

Al ser preguntado si comparte la opinión del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, el general Valeri Zaluzhny, de que la contraofensiva ucraniana "llegó a un punto muerto", Borrell respondió que no discutiría la situación del campo de batalla y que no podía afirmar si Zaluzhny tenía razón o no.

"Mi deber, mi trabajo es apoyarle [a Zaluzhny]. Es proporcionarle apoyo. No soy yo quien lucha. No somos nosotros los que luchamos, son los ucranianos", señaló el jefe de la diplomacia europea, agregando que las acciones militares han durado más de lo esperado y que la UE seguirá prestando ayuda a Ucrania.

"No soy el jefe del Estado Mayor del Ejército ucraniano. No puedo decirles lo que no sé, y no es mi trabajo saberlo", comentó Borrell a la pregunta sobre si existe voluntad política para lanzar otra contraofensiva. "Nuestro trabajo y nuestro deber es proporcionar toda la ayuda que podamos", reiteró.

Anteriormente, el jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, afirmó que el periodo más duro para Kiev en el conflicto ruso-ucraniano aún está por llegar. "En comparación con una carrera de 100 metros, por ejemplo, creo que ya hemos corrido 70 metros. Pero estos últimos 30 son los más duros", declaró el funcionario.