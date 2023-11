Un asesino es liberado de la cárcel tras ganar demasiado peso

Un hombre italiano, que asesinó a su novia, ha sido liberado de prisión por problemas de obesidad, y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario, informaron el sábado pasado los medios locales.

Según la Justicia italiana, citada por los medios, Dimitri Fricano, de 35 años, regresó a la casa de sus padres en Biella, región de Piamonte, dado que sus condiciones de salud no eran compatibles con el régimen penitenciario. En los últimos meses, su peso aumentó hasta casi 200 kilogramos, además de haber desarrollado una fuerte adicción al cigarro y tener episodios periódicos de epilepsia.

💥 Il killer scarcerato perché obeso rilascia un'intervista: "Sono a casa perché...". Ira della famiglia della vittima 👇#Dimitri#Fricanohttps://t.co/uBGHZ7YAEQ — Nicola Porro (@NicolaPorro) November 14, 2023

"Los jueces de Turín han establecido que debe ser tratado", confirmaron los abogados defensores, citados por La Stampa. Fricano se encontraba cumpliendo una condena de 30 años de prisión en la ciudad de Turín por haber asesinado con 57 puñaladas a Erika Preti, después de que la víctima lo regañara por hacer migajas, en 2017, durante unas vacaciones en la isla italiana de Cerdeña.

"Al principio no entendía, me parecía imposible que hubieran tomado tal decisión sin decirnos nada, me parece absurdo", manifestó la madre de Preti, citada por el medio.

Se señala que el nuevo fallo tiene una duración de un año, tras el cual el criminal será sometido a una nueva visita con el fin de decidir si extienden su arresto domiciliario o lo regresan a prisión.