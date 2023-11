Mujer con útero doble queda embarazada en ambos a la vez en un caso extremadamente raro

Kelsey Hatcher, una mujer de la ciudad estadounidense de Birmingham, Alabama, nació con una extraña anomalía médica conocida como 'útero didelfo', al poseer dos úteros y dos cuellos uterinos, y como hecho prácticamente insólito, ahora está embarazada en ambos, recoge el canal local WVTM 13.



Una rareza

"Un doble cuello uterino o doble útero está muy por debajo del 1%, tal vez tres de cada 1.000 mujeres podrían tener eso. Y entonces la probabilidad de que tengas un gemelo en cada cuerno es realmente loca", comentó el Dr. Richard Davis, de la Universidad de Alabama en Birmingham (UAB), que se especializa en embarazos de alto riesgo. "Muy, muy raro. Sí. Los obstetras y ginecólogos pasan toda su carrera sin ver nada como esto", expuso, por otro lado, la doctora en obstetricia y ginecología de la UAB, Shweta Patel.

Una prole numerosa

Kelsey y su marido Caleb tienen tres hijos, de 7, 4 y 2 años. Ellos pensaban que su familia estaba completa, hasta que Kelsey tuvo confirmación de su embarazo. "Normalmente no me gusta llamar mucho la atención y no quiero que la gente hable de mis cosas. Y por eso, al ser tan poco común y estar tan fuera de lo común, me siento como, oh Dios mío, son muchos", manifestó la mujer. Se trata de dos niñas que están creciendo de manera normal.

Parto complejo

Los especialistas señalan que la parte difícil de su embarazo será cuando llegue la hora de dar a luz. Su embarazo estará a término para el día de Navidad. "Entonces, cuando ella entre en el momento del parto, si lo hace, entonces tendremos que monitorear cada útero y ver cuál se está contrayendo y si están haciendo casi lo mismo o son diferentes", explicó Davis.

Las hermanas podrían nacer en el mismo momento o con una diferencia de horas, días o semanas; ya que cada feto tiene su propia matriz y placenta separados. Por lo tanto, las contracciones en ambos úteros no necesariamente pudieran estar sincronizadas.

Ante la pregunta de si son gemelos o simplemente hermanos, la doctora Patel respondió: "Creo que, desde el punto de vista médico, esto es algo tan raro que no tenemos una mejor manera de describirlo, salvo seguir llamándolos gemelos".