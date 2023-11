Netanyahu: "Dijeron que no entraríamos en Al Shifa, y entramos"

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, declaró este miércoles que en la Franja de Gaza no hay lugar que los militares del país no puedan alcanzar.

"¿Recuerdan cuando dijeron que no invadiríamos Gaza? La invadimos. Dijeron que no llegaríamos a las afueras de la Ciudad de Gaza, lo hicimos. Dijeron que no entraríamos en Al Shifa, entramos", afirmó.

En ese contexto, sostuvo que "no hay lugar en Gaza que no alcancemos". "No hay escondite, ni albergue, ni refugio para los asesinos de Hamás", declaró. "Llegaremos allí y sacaremos a Hamás, y traeremos a casa a nuestros rehenes: son nuestras dos misiones sagradas", dijo Netanyahu, citado por The Times of Israel.

Sus declaraciones se producen después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) comenzaran este miércoles el asalto al mayor hospital de Gaza, Al Shifa, en el que quedaron atrapados miles de civiles palestinos.

Se informó que a pesar de que los israelíes afirmaron que habían proporcionado un corredor supuestamente seguro para salir del centro médico, varios testigos presenciales evidenciaron que las FDI abrieron fuego contra los médicos que intentaron abandonar el hospital. Además, se reportó que los militares interrogaban a médicos y pacientes, los esposaban, así como cortaron todas las comunicaciones del hospital.

Por su parte, las FDI afirmaron que se trata de una "operación precisa y selectiva contra Hamás", acusando al movimiento palestino de utilizar el centro médico con fines militares.