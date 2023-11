VIDEO: Se vuelve violenta una protesta en Washington que reclama un alto el fuego en Gaza

Una protesta que se desarrollaba el miércoles por la noche en Washington para pedir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás se tornó violenta, informa AP.

La Policía del Capitolio de Estados Unidos dijo que unas 150 personas estaban "protestando ilegal y violentamente" ante la sede del Comité Nacional Demócrata en el barrio de Capitol Hill de la capital, de donde fueron evacuados los miembros del Congreso.

⚡️AHORA: Se vuelve violenta una protesta en Washington que reclama un alto el fuego en Gaza pic.twitter.com/Q85g4hF5TD — Sepa Más (@Sepa_mass) November 16, 2023

Un video publicado en redes sociales muestra a los agentes deteniendo a los manifestantes, muchos de los cuales llevaban camisetas negras en las que se podía leer "Alto el fuego ahora". Se informa que entre ellos había miembros de las organizaciones If Not Now y Jewish Voice for Peace, que ya habían protagonizado otras manifestaciones en Washington.

⚡️ Reportan que la policía utilizó gas pimienta contra los manifestantes durante una protesta en Washington que reclama un alto el fuego en Gaza pic.twitter.com/1XWepxQx0F — Sepa Más (@Sepa_mass) November 16, 2023

Brad Sherman, representante demócrata por California, comentó que fue evacuado por los oficiales después de que los manifestantes "se pusieran violentos, rociando con gas pimienta a los agentes de policía e intentando irrumpir en el edificio".

Una protesta que se desarrollaba el miércoles por la noche en Washington para pedir un alto el fuego en la guerra entre Israel y Hamás se tornó violenta. pic.twitter.com/xu6p5HAFOJ — Sepa Más (@Sepa_mass) November 16, 2023

Por su parte, If Not Now denunció en las redes sociales que "la policía se está comportando de forma extremadamente agresiva" al atacar a manifestantes pacíficos.

"Unimos nuestras manos sin amenazar a nadie y rogamos a nuestros políticos que apoyen el fin de la matanza y el sufrimiento en Gaza. Pedimos pacíficamente un alto el fuego", afirmó el grupo.