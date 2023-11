Xi Jinping: "China no librará una guerra fría o una guerra caliente con nadie"

China no busca la hegemonía mundial y no planea librar ninguna guerra con nadie, afirmó el presidente chino, Xi Jinping, este 15 de noviembre tras su encuentro con su homólogo estadounidense, Joe Biden, en el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebra en la ciudad californiana de San Francisco.

"Cualquiera que sea la etapa de desarrollo que alcancemos, China nunca perseguirá la hegemonía o la expansión, y nunca impondrá su voluntad a otros", cita la agencia Xinhua al líder chino, quien habló durante una cena de bienvenida organizada por "organizaciones amigas" de EE.UU.

Además, Xi subrayó que Pekín "no busca esferas de influencia y no librará una guerra fría o una guerra caliente con nadie".

Estas declaraciones del presidente chino se producen después de que indicara a Biden, durante su reunión bilateral, que "China no seguirá el viejo camino del saqueo colonial, ni seguirá el camino torcido de la hegemonía, cuando un país fuerte se vuelve más fuerte, ni exportará ideología, y no entrará en confrontación ideológica con ningún país". Xi también declaró que "China no tiene planes de superar o reemplazar a Estados Unidos, y Estados Unidos no debería tener ningún plan para reprimir o contener a China".

Cabe mencionar que Biden, a pesar de expresar que durante su reunión con Xi ambas partes lograron "avances reales", posteriormente volvió a llamar al líder chino "dictador", lo que fue rechazado enérgicamente por el Ministerio de Exteriores del gigante asiático.