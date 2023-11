Zelenski: Los tanques Abrams no desempeñan un "papel fundamental en el campo de batalla"

Los tanques estadounidenses Abrams no juegan un "papel fundamental" en el campo de batalla, porque Ucrania posee pocas unidades de este carro de combate, afirmó el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, este miércoles durante una reunión con periodistas de once países africanos retransmitida en su cuenta de Facebook*.

"Por suerte o por desgracia, tenemos muchos tanques diferentes. El Abrams no es una excepción. Es un tanque de calidad. No tenemos muchos, les seré sincero. El Abrams es el primer ejemplo de este tipo de tanque. Espero que desarrollemos nuestras relaciones y haya más entregas, pero por ahora me resulta difícil decir que desempeñan un papel fundamental en el campo de batalla. Su número es muy reducido", declaró.

Al mismo tiempo, Zelenski destacó la necesidad que tienen sus fuerzas de aumentar la cantidad de sistemas de defensa antiaérea, lo que, en su opinión, ayudaría a reducir el dominio aéreo de Rusia y, a su vez, haría avanzar la contraofensiva ucraniana.

Según el mandatario, el entrenamiento de pilotos ucranianos para volar cazas F-16 también es importante para el éxito de la contraofensiva, por lo que pidió que los programas de formación sean ampliados. "En cuanto a los F-16, han comenzado las misiones de entrenamiento. Hasta ahora son mínimas, desde mi punto de vista. Queremos acelerarlas y aumentarlas", subrayó.

EE.UU. ha suministrado 31 tanques Abrams a Kiev desde el inicio del conflicto. Además, el país norteamericano comenzó en octubre a entrenar a aviadores ucranianos para pilotar cazas F-16. Por su parte, Dinamarca anunció su intención de enviar estos aviones de combate a Ucrania después de que los pilotos del país completen su entrenamiento.

* Red social propiedad de Meta, organización calificada en Rusia como extremista.