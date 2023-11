Caso Luis Hermosilla: un audio filtrado sobre presuntas coimas a funcionarios escandaliza a Chile

Un escándalo se ha desatado en Chile, sacudiendo a la élite política y judicial, tras la filtración de un audio que involucra a un influyente abogado penalista, conocido como Luis Hermosilla, al empresario y su representado Daniel Sauer y a la también letrada Leonarda Villalobos.

El audio, de 105 minutos, fue revelado por el medio chileno Ciper. En la grabación se da cuenta de una trama para hacer eventuales pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), a fin de obtener información privilegiada y favores que beneficiaran a Sauer, quien junto a su familia y socios es investigado por ambas instituciones.

El audio es de una reunión realizada en junio entre estas tres personas: Hermosilla, Sauer, quien es uno de los controladores de la empresa de servicios financieros Factop y de la corredora de bolsa STF, y Villalobos, exfuncionaria del Ministerio de Educación del segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet (2014-2018). Hablaban de armar una "caja negra" para juntar fondos para su trama de corrupción.

"Necesitamos una caja para gastos. Una caja negra. Y esa caja negra… porque parte importante de esta huevá [cuestión] se arregla con plata, que se pasan así, y se pasan en un sobre. Y que, de hecho, ya tenemos la cagada [problema], porque estamos atrasados. Y pasa por los mismos hueones [hombres], yo no los conozco, que pasan, que están en el Servicio (de Impuestos Internos). ¿Cuál es la primera huevá que hay que hacer aquí? Es controlar toda la información que salga del Servicio: cuándo, cómo, cuánta información, qué errores lleva, qué huevá, etc. Tenemos que tener control sobre esa puerta. Y el que tiene la llave de esa puerta es un hueón al que le debemos, en este minuto, 10 millones de pesos (11.300 dólares)", se oye decir a Hermosilla.

De acuerdo con el audio, además de deberle esos 10 millones de pesos al funcionario del SII que les estregaba información, también le adeudaban un monto a otro trabajador del CMF.

"Te juro, de este hueón dependemos. No tenemos otro filtro antes de la CMF. Y aquí es donde podemos meter manos. Y así se arreglan estas huevás", añade Hermosilla.

En el audio, tanto Hermosilla como Villalobos reconocen que se trata de un delito, pero el jurista insiste en que "es la única manera de hacerlo".

"Delito de cuello blanco"

El mismo día que se reveló el audio, el fiscal nacional, Ángel Valencia, anunció una investigación de oficio para esclarecer los hechos, aunque ya ha dejado claro que tomará un largo tiempo.

El fiscal ha definido el caso como un "delito de cuello blanco" y por ello considera que es complejo. Indicó que son "personas que cometen delitos desde sus oficinas y cuando se trata delitos de esa naturaleza, o denuncias de esa naturaleza, por supuesto la complejidad suele ser mayor, la cantidad de diligencias que hay que realizar, la evidencia que hay que examinar", mencionó, en entrevista con 24 Horas.

"Va a requerir una investigación larga, las personas que salen aludidas, mencionadas o a las que han atribuido ese diálogo, van a ejercer su defensa y esto no va a tener resultados inmediatos; entonces, yo ruego que la comunidad entienda que aunque el audio parezca muy explícito, desde el punto de vista de la comunidad, normalmente los tribunales tienen unos estándares que son distintos a los de la opinión pública, que son más exigentes, y esto va a tomar tiempo", insistió Valencia, un día después, en declaraciones a Radio Infinita.

El miércoles, como parte de las diligencias del Ministerio Público en el caso, las autoridades allanaron la casa de Sauer en la calle San Damián, Las Condes; mientras que este jueves fue revisada la oficina de Hermosilla, en Alonso de Córdova, Vitacura.

A la par, en la Fiscalía Metropolitana Oriente de Santiago fue citada a declarar, por segunda vez en menos de 24 horas, Villalobos.

Denuncias de la CMF y el SII

La CMF anunció que presentará una denuncia ante el Ministerio Público en contra de Hermosilla, Sauer y Villalobos por el presunto "delito de soborno".

Asimismo, instruyó una investigación interna, para determinar eventuales infracciones administrativas y las sanciones que resulten pertinentes.

"Para el Consejo de la CMF resulta de la máxima gravedad que se intente influir en las decisiones de organismos públicos mediante favores o pagos de algún tipo, como asimismo aceptarlos o solicitarlos", dice la institución en su comunicado.

Por su parte, el SII informó el martes que instruyó la realización inmediata de una investigación interna "para determinar si existen antecedentes que respalden la denuncia" y, de constatarse, "se adoptarán las medidas correspondientes con la mayor celeridad, para perseguir a los responsables".

Un día después, dio a conocer sobre la presentación de una denuncia por "delitos de cohecho" en contra de quienes resulten responsables en este caso.

Hermosilla se defiende

Hermosilla se refirió al escándalo el miércoles. Mediante una declaración pública, según cita 24 Horas, negó el pago de coimas y acusó ser víctima de una "maniobra siniestra" y "una operación oscura".

"No he pagado ni ofrecido beneficio a funcionario público alguno. El contexto y contenido de mi asesoría profesional no puede ser revelado y mi deber es protegerlo", expresó.

"He sido objeto de una maniobra siniestra cuyos alcances habrá que develar en transcurso del tiempo [...] Habrá que investigar a fondo, sin duda, estos hechos y aquellos que le dan origen, pero parece claro desde ya, que hay en marcha una operación oscura, manejada en los subterráneos del poder, con alcances políticos y comunicacionales insospechados, estratagema propia de países en los que no funciona el Estado de derecho", añadió.

Hermosilla, por otro lado, fue socio de Andrés Chadwick, exministro del Interior de Sebastián Piñera (2018-2022), y asesor de esa cartera en su administración. También, era representante legal de Miguel Crispi, el jefe de asesores del actual presidente de la República, Gabriel Boric, en el 'Caso Convenios', la trama de corrupción que estalló en el país suramericano a mediados de junio sobre el traspaso de dineros públicos a fundaciones privadas; pero tras explotar el escándalo por el audio, este decidió rescindir el contrato que sostenía con el abogado.

"Delitos como los que se sugieren en el reportaje (de Ciper) son gravísimos y dañan profundamente a Chile, a la integridad de la función pública y a la confianza de las personas. No escatimaremos esfuerzos en esclarecer los hechos, investigar y sancionar a quien corresponda. Paralelamente seguiremos avanzando en proyectos como el de anti evasión y el de inteligencia financiera, que levanta el secreto bancario en casos de conductas eventualmente delictuales. Combatir la corrupción es tarea de todos y debemos ser implacables en enfrentarla", escribió Boric en su cuenta en X al respecto.

