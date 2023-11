"Así es la vida": Zelenski admite que EE.UU. ha reducido las entregas de municiones de artillería a Kiev

Los suministros estadounidenses de municiones de artillería de 155 milímetros a Kiev han disminuido desde el inicio de la escalada del conflicto palestino-israelí, declaró este jueves el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, citado por AFP.

Hablando con la prensa, el dirigente ucraniano reconoció que los entregas de este tipo de proyectiles, que las tropas de Kiev utilizan ampliamente en las líneas de frentes del este y del sur, "realmente han disminuido". "No es que EE.UU. haya dicho: no le damos nada a Ucrania. No. Es solo que todo el mundo está luchando por sus [reservas]", dijo.

"Así es la vida. No digo que sea positivo, pero así es la vida, y tenemos que defender lo que es nuestro", afirmó. Según sus palabras, actualmente los arsenales occidentales "están vacíos" o "hay un mínimo de municiones establecido por ley que tal o cual país" no puede entregar a Ucrania.

El líder ucraniano señaló que ahora "está centrado en conseguir ayuda de Occidente", ya que "su atención se está desplazando a causa de la situación en Oriente Medio y por otras razones". "Sin apoyo, retrocederemos", manifestó.

Al mismo tiempo, Zelenski elogió los esfuerzos de Washington para aumentar drásticamente la producción de estos esenciales proyectiles de artillería.

El volumen de apoyo militar a Kiev ha disminuido en medio de las hostilidades en la Franja de Gaza, ya que ahora EE.UU., el mayor aliado de Israel, también está enviando ayuda a Tel Aviv, incluidos miles de municiones de 155 mm. Cabe recordar que el portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, declaró a finales del mes pasado que en EE.UU. están seguros de que pueden apoyar "tanto a Ucrania como a Israel en términos de sus necesidades de defensa".