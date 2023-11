El presidente israelí acusa al "imperio del mal" de orquestar el ataque de Hamás contra el país hebreo

El presidente israelí, Isaac Herzog, en una entrevista a ANI este jueves, acusó a Irán de orquestar el ataque de Hamás contra el país hebreo, declarando que mediante esta agresión las autoridades iraníes querían "descarrilar" la creación del Corredor Económico la India-Oriente Medio-Europa (IMEC, por sus siglas en inglés) y "socavar cualquier inclusión de Israel en la región".

Teherán aspiraba a arruinar el proyecto IMEC que preveía "un corredor especial de energía, comunicaciones, negocios y ciencia desde Israel hasta la India por Arabia Saudita en el Golfo y Jordania", afirmó el mandatario del país israelí, agregando que este corredor podría unir a casi todas las regiones del mundo. "El ministro de Asuntos Exteriores de Irán amenazó específicamente contra el acuerdo, acuerdo de apostilla entre Israel, EE.UU. y Arabia Saudita", añadió el líder israelí.

Según Herzog, Irán, calificándolo como el "imperio del mal", está gastando miles de millones de dólares para alimentar la "máquina terrorista", "extendiendo el fundamentalismo islámico de la peor clase a toda la región", con el fin socavar la estabilidad en el Medio Oriente. "Se han apoderado de Siria, Líbano y Gaza, y ahora desde Yemen nos atacan e Irak, y todo el mundo debe ser consciente de que hay un malvado esfuerzo iraní por socavar la situación regional", destacó.

Sin embargo, a pesar de todas las acusaciones, el presidente israelí confirmó que no tiene pruebas que demuestren la implicación de Teherán en el ataque de Hamás contra Israel. "No me estoy refiriendo aquí al atentado en concreto; no tengo información específica, pero unas semanas antes del atentado, todos los líderes terroristas se reunieron en Beirut, Hassan Nasrallah de Hezbolá, número dos de Hamás, y al Nakhalah de la Yihad Islámica con el comandante a cargo de Irán, el comandante de Guardia Revolucionaria de Irán, que se encuentra orquestando todo esto", subrayó el presidente israelí.