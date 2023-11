Reuters: La UE podría posponer las conversaciones con Ucrania sobre su membresía

La decisión de la Unión Europea de iniciar en la cumbre del próximo mes conversaciones formales sobre la posible membresía de Ucrania está "en riesgo". De momento, tampoco hay acuerdo en el bloque para otorgar a Kiev otros 50.000 millones de euros (54.000 millones de dólares) en ayuda. Así lo dijo a Reuters un alto funcionario de la UE, sin identificar, involucrado en la preparación del encuentro de los jefes de los 27 Estados miembros el próximo 14 y 15 de diciembre.

La fuente advirtió que Hungría podría potencialmente bloquear el consenso requerido para la adhesión ucraniana, aunque el problema parece ir más allá de Budapest.

Algunos líderes de la UE han propuesto abordar el tema en la cumbre de marzo, después que la Comisión Europea haya tenido oportunidad de evaluar si Kiev ha cumplido todas las condiciones impuestas por el organismo.

Financiamiento en juego

Si bien Bruselas ha prometido repetidamente apoyar a Ucrania "por el tiempo que sea necesario", la persona consultada reveló que las últimas discusiones internas han sido un "baño de realidad" frente a esa postura, pues los líderes "se han dado cuenta de que es bastante costosa".

"No podemos permitir que Ucrania quiebre, no es una opción para nosotros. Pero no es fácil", afirmó. "¿Cómo vamos a pagar esto?", se preguntó, y precisó que la propuesta de asignar otros 50.000 millones de euros, hasta 2027, ha sido criticada desde varios lados.

En ese sentido, se refirió a un reciente fallo del tribunal constitucional alemán que restringió aún más el margen de maniobra para el mayor contribuyente financiero del bloque.

"Teníamos expectativas demasiado altas"

"Tal vez teníamos expectativas demasiado altas", dijo el funcionario. "¿Seguiremos apoyando a Ucrania financiera y militarmente? ¿Tenemos los medios para hacerlo? ¿Estamos seguros de que Estados Unidos nos seguirá en los próximos años?", inquirió.

"Algunos miembros han dicho muy claramente que en algún momento necesitamos poner fin a esto. El consenso es seguir brindando apoyo a Ucrania, pero algunas de esas preguntas están por llegar", concluyó.