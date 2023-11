Una fan de Taylor Swift muere y alrededor de 1.000 se desmayan por el intenso calor durante su primer concierto en Brasil

Ana Clara Benevides, de 23 años, murió este viernes en el primer concierto de la cantante Taylor Swift en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, recogen medios locales.

La causa de su muerte fue un paro cardiorrespiratorio. Según Thiago Fernandes, enfermero y amigo de la fallecida, Benevides se desmayó en el estadio, donde había más de 60.000 personas, pero consiguieron reanimarla antes de trasladarla a un hospital. De camino al centro sanitario, tuvo un segundo paro y murió a pesar de las atenciones médicas.

"Quisiera que Ana apareciera en las pantallas en el 'show' de Taylor", comentó Fernandes. En su cuenta de X (antes Twitter), lamentó el deceso de Benevides. "Te quise desde el día en el que te conocí. De hecho, solo cambié de clase por ti, cuando teníamos 11 años. Que sepas que siempre te querré. No puedo creer que ya no estés aquí. No puedo aceptarlo", escribió.

De acuerdo con los Bomberos, extraoficialmente informaron que se registraron alrededor de 1.000 casos de desvanecimiento de fans durante el concierto de Swift. Además, la sensación térmica en el lugar alcanzaba los 60 grados centígrados y los espectadores del concierto se quejaron en redes sociales de la prohibición de llevar consigo botellas de agua en el estadio, a pesar del calor intenso.

Reacción de la cantante

Mientras tanto, Swift escribió en sus redes sociales que se siente "devastada" por la muerte de Benevides. "No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado les digo que perdimos a una fan esta noche, antes de mi 'show'. Tengo muy poca información más allá de que era increíblemente hermosa y demasiado joven", destacó.

La cantante también expresó sus condolencias a la familia y los amigos de la fallecida. "Esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos traer este 'tour' a Brasil", concluyó.

Campaña en redes sociales

Por su parte, en redes sociales como X, los fans de Swift en Brasil y todo el mundo iniciaron una campaña usando el 'hashtag' #T4FEXIGIMOSRESPEITO (#T4FExigimosRespeto). De esta manera, se hace referencia a la compañía T4F ('Time For Fun'), encargada de la organización de los conciertos de la cantante en Brasil. Asimismo, usuarios exigen justicia por la muerte de Benevides y permiso para llevar agua en los eventos.