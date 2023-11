Erdogan en Alemania: "No tenemos ninguna deuda con Israel, no pasamos por el Holocausto"

"Si estuviéramos endeudados, no podríamos hablar con tanta libertad" sobre la guerra de Israel en la Franja de Gaza. "Pero aquellos que están endeudados no pueden", ha añadido durante su visita a Alemania.

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, en el transcurso de su visita a Alemania, ha afirmado este viernes que su país "no está en deuda con Israel" por lo que puede "expresar libremente" su postura con respecto al conflicto en Gaza, informa la agencia Anadolu.

Durante una rueda de prensa conjunta con el canciller alemán, Olaf Scholz, el líder turco ha afirmado que "hasta ahora, lamentablemente, 13.000 niños, mujeres y ancianos palestinos han sido asesinados" a manos del Ejército israelí. "Además, ya casi no existe ningún lugar llamado Gaza, todo ha sido destruido", ha añadido. Erdogan ha enfatizado que "no hay nada de esto en la Torá". "No se puede hacer esto. No se puede hacer, según la Declaración de los Derechos Humanos", ha reiterado en referencia a "disparar a estos niños" y "matarlos en los hospitales".

"¿Estaremos con las manos y los brazos atados frente a esto? ¿Nunca alzaremos la voz contra esto? Si nuestras manos, brazos y lenguas permanecen atados, no podremos rendir cuentas a la historia", ha agregado al indicar que no se debería "evaluar la guerra entre Israel y Palestina con una psicología de endeudamiento".

"Hablo libremente porque no tenemos ninguna deuda con Israel. Si estuviéramos endeudados, no podríamos hablar con tanta libertad. Pero aquellos que están endeudados no pueden", ha subrayado. "Hablamos libremente. No pasamos por el Holocausto", ha declarado.

Además, ha afirmado que durante su mandato como primer ministro adoptó "una postura contra el antisemitismo por primera vez". "Ningún primer ministro en el mundo ha tomado esta posición. Pero yo lo hice. En ese momento. Por eso no tomé una posición contra nadie. No tenemos ninguna deuda", ha concluido.

En la misma rueda de prensa, el presidente turco también afirmó que Israel tiene armas nucleares, pero no quiere admitirlo.

