Erdogan: "Las armas nucleares de Israel deben ser inspeccionadas antes de que sea demasiado tarde"

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, ha instado a inspeccionar las armas nucleares que, según él, tiene Israel, informa la agencia Anadolu. El líder ha hecho esta declaración ante los periodistas durante su vuelo de regreso de Alemania, donde había afirmado que Tel Aviv tiene armas nucleares, pero no quiere admitirlo.

"Nosotros, como Turquía, hacemos este llamamiento: las armas nucleares de Israel, sin lugar a duda, deben ser inspeccionadas antes de que sea demasiado tarde", ha advertido Erdogan, al asegurar que Ankara hará un seguimiento de dicha inspección. Al mismo tiempo, el mandatario ha señalado que Israel no es parte del Tratado sobre la No Proliferación de Armas Nucleares, por lo que "no está sujeto a sus reglas en absoluto".

"Pero los países miembros tienen la oportunidad de solicitar al Organismo Internacional de Energía Atómica que cree un mecanismo de seguimiento de la seguridad nuclear, y ahora lo pondremos en marcha", ha prometido Erdogan. "Allí se reunirá un consejo y se tomará una decisión sobre esta solicitud" que luego debería enviarse al Consejo de Seguridad de la ONU, ha adelantado el presidente turco.

"Es posible que EE.UU. se ponga del lado de Israel y vete esta cuestión. Sin embargo, ya es un portento que este tema haya llegado a ser discutido. Esta es la primera vez que se registra en documentos oficiales una solicitud de este tipo respecto a Israel", ha asegurado Erdogan. El presidente turco ha añadido que el avance del tema de armas nucleares israelíes "es una cuestión muy importante en términos de equilibrio de intereses estratégicos en la región".

Anteriormente, el ministro de Patrimonio de Israel, Amichai Eliyahu, afirmó que lanzar una bomba atómica sobre la Franja de Gaza "es una de las opciones" en el marco de la guerra de Israel contra Hamás.