Países árabes no "limpiarán el desastre" en Gaza después de Israel, afirma el canciller de Jordania

"No habrá tropas árabes en Gaza. Ninguna. No seremos vistos como un enemigo", declaró Ayman Safadi.

Los países árabes no enviarán tropas a la Franja de Gaza cuando finalicen los combates entre Israel y Hamás porque no tienen intención de "limpiar el desastre" creado por el país hebreo, declaró el sábado el ministro de Asuntos Exteriores de Jordania, Ayman Safadi.

El destino del enclave palestino tras el conflicto es un tema polémico en medio de los continuos combates en la Franja de Gaza. A principios de noviembre, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, afirmó que su nación tendrá la "responsabilidad general sobre la seguridad" en Gaza durante "un período indefinido" cuando finalicen los combates.

"Permítanme ser claro. Hablo en nombre de Jordania, pero tras haber debatido esta cuestión con muchos, casi todos nuestros hermanos, diré que no habrá tropas árabes que vayan a Gaza. Ninguna. No seremos vistos como un enemigo", aseguró Safadi. "¿Cómo podemos hablar del futuro de Gaza cuando no sabemos qué tipo de Gaza quedará cuando termine esta agresión?", cuestionó.

El funcionario criticó duramente las acciones de Israel en el enclave, calificándolas de "agresión flagrante" contra civiles palestinos que amenaza con sumir a todo Oriente Próximo. "Todos nosotros debemos hablar alto y claro sobre la catástrofe de la guerra israelí no sólo para la Franja de Gaza, sino para toda la región", instó, calificando las acciones del país hebreo de "crímenes de guerra".

También señaló que el aparente deseo de "desplazar a los palestinos de sus tierras ancestrales" y "borrar a los palestinos de la faz de la tierra" supondría una "amenaza directa para la seguridad nacional" en Jordania y Egipto. En este contexto, afirmó que la única salida a la situación es la solución de dos Estados.