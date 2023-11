Polonia crea un grupo parlamentario para tratar las reparaciones por la Segunda Guerra Mundial

Polonia ha creado un grupo parlamentario para trabajar en las reparaciones de Alemania y Rusia por los daños causados durante la Segunda Guerra Mundial. Según lo anunció esta semana el vicecanciller polaco, Arkadiusz Mularczyk, la nueva comisión se encargará de exigir una compensación a Berlín, que el año pasado se negó a discutir el tema, y ​​de estimar el importe de la compensación que se pedirá a Moscú.

"El caso de las reparaciones para Polonia en la Segunda Guerra Mundial continuará e indudablemente no desaparecerá de la escena política nacional e internacional", escribió el funcionario en su cuenta de X sobre la iniciativa. Entre los miembros que participarán de dicho órgano se encuentran el líder del gobernante partido polaco Ley y Justicia (PiS), Jaroslaw Kaczynski.

"El Gobierno polaco, por un sentido de responsabilidad hacia sus propios ciudadanos y su historia, está convencido de que la lucha por la justicia, casi 80 años después del fin de la guerra, sigue siendo una obligación moral y jurídica", explicó Mularczyk.

"La falta de compensación ensombrece no solo las relaciones entre los Estados, sino que también altera todo el orden del derecho internacional después de la Segunda Guerra Mundial", agregó.

Cuentas pendientes con Alemania

Polonia ha exigido desde otoño del año pasado una compensación de Alemania de 6,2 billones de eslotis (1,36 billones de dólares) por los daños causados como resultado de su agresión y ocupación durante la Segunda Guerra Mundial.

A principios de octubre, Kaczynski expresó: "Queremos reparaciones de Alemania. No es solo una cuestión financiera, [del dinero] adeudado para nosotros, sino también una cuestión de nuestra dignidad. No puede ser que paguen a otros y a los polacos no. A los polacos no nos pagan. Tenemos que luchar por esto".

Sin embargo, Berlín insiste en que el asunto se resolvió cuando Varsovia renunció a su derecho a restituciones en 1953 en virtud de un acuerdo con Alemania Oriental, y que la cuestión se resolvió definitivamente con un tratado de 1990 sobre la reunificación alemana. Por su parte, el embajador de Alemania en Polonia, Thomas Bagger, reiteró la postura de Berlín y dijo que "desde el punto de vista del Gobierno alemán ya se ha dicho todo sobre el tema de las reparaciones".

A su vez, Rusia, al que Varsovia acusa de enviar tropas soviéticas a su territorio poco después de que lo hicieran los nazis al comienzo de la guerra, sostiene que la orden se dio después de la caída del Gobierno polaco, debido al ataque nazi, y que la decisión ayudó a salvar vidas en el este de Polonia. Además, recuerdan que la URSS también invirtió mucho en la reconstrucción de el país después de la guerra.