Empresa que creó ChatGPT estaría considerando que Sam Altman sea su CEO un día después de cesarlo

La junta directiva de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, lleva a cabo negociaciones con su exdirector ejecutivo, Sam Altman, quien fue removido de su puesto este viernes, para que vuelva a asumir el cargo, reportan The New York Times y The Verge citando a sus fuentes familiarizadas con el asunto.

De acuerdo con las fuentes del NYT, las negociaciones comenzaron un día después de la destitución de Altman a raíz de la campaña de presión por parte de inversores y simpatizantes del exdirector, encabezada por Microsoft, que ha invertido 13.000 millones de dólares en la compañía. Asimismo, señalaron que estas empresas estarían dispuestas a invertir en una nueva compañía si Altman la estableciera.

Por su parte, los interlocutores de The Verge afirmaron que la junta directiva de OpenAI inicialmente aceptó dimitir y permitió volver a Altman y al antiguo presidente de la junta, Greg Brockman, pero dejó pasar una fecha límite, para la cual muchos empleados de la compañía también tuvieron previsto dejar la empresa. Añadieron que, si Altman decide fundar una nueva firma, tratarán de conseguir empleo allí.

Varias fuentes también hicieron hincapié en el papel decisivo de Ilya Sutskever, uno de los miembros de la junta y científico principal de OpenAI, en la salida de Altman, lo que demuestra una "lucha de poder entre las partes de estudio y de producción de la compañía".

Además, se destaca que el propio Altman es "ambivalente" sobre volver a asumir el cargo y desearía cambios considerables en la gobernanza. Entre tanto, un portavoz de OpenAI no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios, mientras que en Microsoft se negaron a comentar la situación.