Hijo de famoso agente de Hollywood es acusado de matar a su esposa y botar partes del cuerpo a la basura

El hijo de un poderoso agente de actores de Hollywood ha sido acusado del asesinato de tres personas luego del hallazgo de una bolsa con un "torso femenino no identificado" en un contenedor de basura en la ciudad californiana de Tarzana, informó este miércoles la Policía de Los Ángeles.

Los restos fueron localizados el pasado 8 de noviembre por un individuo que revisaba los desechos, y que avisó de inmediato a las autoridades. Una investigación condujo a los detectives a la residencia de Samuel Haskell, de 35 años, hijo del veterano agente de talentos y productor de cine Sam Haskell III, que trabajó con estrellas de la talla de George Clooney, Ray Romano y Whoopi Goldberg, recoge The New York Times.

Un grupo de jornaleros entrevistados por el canal NBC revelaron que Haskell los había contratado el martes 7 de noviembre para ayudarle a sacar tres bolsas de basura de su propiedad. Les dijo que contenían piedras y les pagó 500 dólares. Sin embargo, mientras las trasladaban sintieron que algo andaba mal y al revisar su interior vieron partes humanas. Regresaron a la casa de Haskell, dejaron las bolsas en la entrada y le devolvieron el dinero.

Aunque Haskell intentó convencerlos de que eran restos falsos que había usado en Halloween, los empleados le dijeron que no querían verse involucrados y se dirigieron a la Policía, donde rechazaron sus declaraciones. Resolvieron llamar a la línea de emergencia 911, pero cuando la Policía acudió, las bolsas ya no estaban. No obstante, cámaras de seguridad captaron al sospechoso arrojando algo grande y pesado a la basura ese mismo día, cerca de un estacionamiento en el distrito de Encino, a unos ocho kilómetros de su domicilio.

Durante la inspección de la vivienda de Haskell, se encontró evidencia biológica de tres personas diferentes. Se sospecha que el torso de la basura es de su esposa, Mei Haskell, pero no ha sido identificado oficialmente, según afirmaron forenses a los medios este lunes. Aunque hasta el momento no se han recuperado más cuerpos, es posible que el implicado haya también asesinado a sus suegros, Yanxiang Wang, de 64 años, y Gaoshan Li, de 71, que vivían con la pareja y se encuentran desaparecidos. Mei y sus padres fueron vistos por última vez el 6 de noviembre.

"Hasta la fecha no se han recuperado otras bolsas que contengan partes o restos de cadáveres, pero no necesito un cadáver para acusarlo de asesinato. Había pruebas en la casa que indicaban que desmembró los cuerpos", afirmó la fiscal adjunta Beth Silverman.

Haskell fue arrestado y se le impuso una fianza de dos millones de dólares. Este lunes compareció ante el tribunal, donde fue acusado oficialmente de tres cargos de asesinato. La oficina del fiscal de distrito del condado de Los Ángeles señala que podría enfrentar cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional si es declarado culpable. Ahora se encuentra detenido sin derecho a fianza y su lectura de cargos está programada para el 8 de diciembre.