El Kremlin reacciona a la victoria de Milei en Argentina

Rusia siguió las declaraciones hechas por Javier Milei, quien ganó en las elecciones presidenciales en Argentina, durante su campaña electoral y adoptara la respectiva postura por lo que diga después de su investidura, declaró este lunes el portavoz presidencial ruso, Dmitri Peskov.

Además, Peskov destacó que Moscú respeta la elección del pueblo argentino. El vocero abogó por un mayor desarrollo de las relaciones bilaterales y espera que se aclare la posición del líder electo de Argentina.

Durante la campaña electoral, Milei expresó su rechazo a las relaciones con Brasil, China y Rusia en caso de resultar ganador de los comicios.

"De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí, [el presidente de Rusia Vladímir] Putin no entra ahí. [El mandatario de Brasil, Luiz Inácio] Lula [da Silva] no entra ahí", manifestó.

Milei, líder de La Libertad Avanza (LLA), ganó el domingo en los comicios presidenciales en Argentina. En su primer discurso tras conocerse el resultado de las elecciones, el político aseguró que a partir de esta jornada "comienza la reconstrucción" del país y "el fin de su decadencia".