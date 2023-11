Zelenski sobre conflicto con Rusia: "No todo terminará tan rápido como nos gustaría"

El presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, declaró que el conflicto con Rusia no terminará pronto. Así lo manifestó durante una reunión con Lachlan Murdoch, director general de Fox Corporation, y con los periodistas Benjamin Hall, de Fox News, y Jerome Starkey, de The Sun, según un comunicado oficial.

"Por alguna razón, la gente lo trata como una película [al conflicto] y espera que no haya largas pausas en los acontecimientos, que la imagen ante sus ojos cambie siempre, que haya alguna sorpresa cada día. Pero para nosotros, para nuestros soldados, esto no es una película. Son nuestras vidas", señaló el mandatario ucraniano. "Esto es trabajo duro diario. Y no todo terminará tan rápido como nos gustaría, pero no tenemos derecho a rendirnos y no lo haremos", agregó Zelenski.

Asimismo, el presidente agradeció a Murdoch por su visita, argumentando que esto es una señal de apoyo muy importante en un momento en el que el foco de atención se centra en otros acontecimientos del mundo. Zelenski habló también de la actual situación en el frente, de la motivación y determinación del pueblo ucraniano, así como de la "importancia" de mantener la atención del mundo sobre Ucrania.

A principios de noviembre, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valeri Zaluzhny, advirtió que el conflicto ruso-ucraniano puede "prolongarse durante años" y "desgastar" a Ucrania, reconociendo que Rusia está en una mejor posición, dada su mayor población y una economía más robusta con mayores recursos. Además, reconoció la falta de avances en la contraofensiva ucraniana.

Por su parte, Zelenski mostró su desacuerdo con Zaluzhny. "No estamos en un punto muerto. Rusia controla el cielo. Nosotros cuidamos de nuestros militares", aseveró el jefe de Estado ucraniano. "¿Cómo superar esto? Los F-16, tenemos que esperar a que los muchachos aprendan [a manejar los cazas], a que regresen. Cuando hay defensa aérea en el frente, los militares avanzan y utilizan equipos", añadió.

Mientras, el jefe de la Oficina presidencial de Ucrania, Andréi Yermak, señaló que los combates podrían terminar abruptamente, pero nadie puede saber cuándo esto ocurriría exactamente. "En comparación con una carrera de 100 metros, por ejemplo, creo que ya hemos corrido 70 metros. Pero estos últimos 30 son los más duros", declaró Yermak.