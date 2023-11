Putin felicita a Milei por su victoria en las presidenciales en Argentina

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, ha enviado un telegrama de felicitación a Javier Milei por su victoria en la segunda vuelta electoral de las elecciones presidenciales en Argentina, comunicó este lunes el Kremlin.

Entre otras cosas, Putin le deseó suerte a Milei en "la actividad responsable en la jefatura del Estado", así como también le deseó salud y bienestar.

Según el mandatario de Rusia, "las relaciones ruso-argentinas se basan en buenas tradiciones de amistad y respeto mutuo". "Esperamos seguir desarrollando una asociación estratégica con Buenos Aires en diversos ámbitos", señaló.

Durante la campaña electoral, Milei expresó su rechazo a las relaciones con Brasil, China y Rusia en caso de resultar ganador de los comicios.

"De hecho, no solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí, [el presidente de Rusia Vladímir] Putin no entra ahí. [El mandatario de Brasil, Luiz Inácio] Lula [da Silva] no entra ahí", manifestó.

Más información, en breve.