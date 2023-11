Rusia: Biden condena el ataque al festival en Israel e ignora los que lanza Kiev contra funciones infantiles

La política de Estados Unidos ha resultado fallida en Oriente Medio, sostiene la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova, al tiempo que acusa a Washington de pasar por alto la naturaleza criminal del régimen de Ucrania, su aliado antirruso en otra zona de conflicto.

La vocera de la Cancillería rusa ha comentado de esta forma un artículo publicado el pasado sábado por el presidente de EE.UU., Joe Biden, en The Washington Post, en el que habla de los conflictos en Oriente Medio y en Ucrania, e insta a los lectores a recordar que "de una gran tragedia y agitación pueden surgir enormes progresos".

Según valora la portavoz en un artículo publicado este martes en el periódico Izvestia, el texto de Biden puede ser contemplado como "uno de los primeros pasos en vísperas del inicio de la campaña electoral estadounidense". "De este modo, la dirección del Partido Demócrata estaría mostrando a la alta burocracia estadounidense y al pueblo cómo será la estrategia de la política exterior de Biden en los próximos meses", expresa Zajárova, adelantando que la estrategia de Biden acabará siendo "mala, absurda y salvaje".

En este sentido, la alta diplomática critica que "la propia actitud de Washington ante el conflicto se presenta a través del prisma de su propio excepcionalismo", lo que se refleja en la expresión usada por Biden, que califica a EE.UU. en su artículo como "la nación esencial". En este contexto, recuerda que, unos días antes del inicio del conflicto entre Israel y Hamás, el asesor de la Casa Blanca para la Seguridad Nacional, Jake Sullivan, indicó en un artículo que "la región está más tranquila de lo que ha estado en décadas".

"Pocos días después de que este artículo entrara en imprenta, se produjeron acontecimientos célebres que pusieron de relieve el rotundo fracaso de los esfuerzos del 'establishment' estadounidense en Oriente Próximo. Al parecer, la tesis sobre la 'importancia crítica de la nación estadounidense' correrá la misma suerte", subraya Zajárova.

Boicot a "la fuerza política legítimamente elegida"

Asimismo, la vocera de la Cancillería rusa destaca que, si bien el mandatario estadounidense se refiere a "la estrategia terrorista" de Hamás, olvida que "Hamás llegó al poder democráticamente en 2006, y EE.UU. desempeñó un papel importante en el ascenso del movimiento". La diplomática denuncia que si Washington "insistió en su momento en la celebración de elecciones libres en el enclave, desde entonces "ha boicoteado de hecho a la fuerza política legítimamente elegida".

Además, Zajárova indica que, mientras Biden aboga en su artículo por "esfuerzos internacionales" para resolver el conflicto, "fue culpa de los países occidentales, principalmente de EE.UU., que se bloqueara el último mecanismo eficaz y operativo para una solución en Oriente Próximo", es decir, el llamado llamado Cuarteto de Oriente Medio compuesto de EE.UU., Rusia, la ONU y la UE.

Por lo tanto, "cuando se produjo la violenta escalada [del conflicto] en octubre de 2023, nadie pudo ser la autoridad que detuviera el derramamiento de sangre", sostiene.

Ucrania: "¿el terrorismo de los suyos no huele?"

Entre otras cosas, la portavoz denuncia que Biden acusa a una de las partes del conflicto "por recurrir a métodos terroristas", mientras "no ve acciones terroristas en la política del régimen neonazi de Kiev".

En concreto, Zajárova detalla que Biden "habla de bombardeos de hospitales", cuando eso es lo que el Ejército ucraniano hace en las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk.

Además, según la portavoz, el inquilino de la Casa Blanca denuncia "atrocidades contra civiles", olvidando que "eso es lo que hacen los bandidos neonazis de Kiev".

"Joe Biden habla del ataque al festival de música juvenil [en Israel] y el Ejército de Zelenski, que sigue desmoronándose, lanza ataques contra escuelas durante funciones infantiles", denunció la vocera.

Estos hechos —enfatiza— son los que llevan a Rusia a calificar la administración de Kiev de "régimen criminal que recurre a métodos terroristas".

"¿Por qué 'Joe Biden' no ve esto, por qué no lo siente? ¿O es que el terrorismo de los suyos no huele?", se pregunta.

"La guinda del pastel rancio"

Tras recordar que el artículo abunda en cuestiones extrañas y contradictorias, Zajárova describe como "la guinda del pastel rancio" la mención del envío de dos grupos de portaaviones estadounidenses a la zona de conflicto en Oriente Medio.

En esta línea, indicó que los propios nombres de los portaaviones "parecen un autogol": el Dwight Eisenhower, durante cuya presidencia los estadounidenses participaron en la guerra de Corea, y el Gerald Ford, en honor del presidente del conflicto de Vietnam.

"Si el 'poderío estadounidense' repite el destino de EE.UU. durante las guerras de Corea y Vietnam, a Israel sólo le queda volver a compadecerse", expresó.

