El icono del punk Marky Ramone se niega a actuar en Italia ante una bandera palestina

El músico estadounidense Marky Ramone, ex batería del legendario grupo de punk The Ramones, se negó a actuar en un evento cerca de Milán el pasado sábado, debido a la presencia de una bandera palestina en el escenario.

Según precisa en un comunicado el centro social Baraonda, el lugar previsto para la actuación en Segrate, el batería y su banda Marky Ramone's Blitzkrieg se presentaron la tarde del sábado en el escenario, donde tuvieron tiempo para recorrerlo y observar las "múltiples posturas políticas que rezuman cada rincón, los murales sobre Palestina".

"Pasean, observan, incluso expresan su agradecimiento", reza el comunicado.

No se produjeron ningunas quejas, mientras tocó el grupo Infiltrados con una pantalla gigante con la enseña palestina y el mensaje 'Alto el fuego' a sus espaldas; ni durante el espectáculo de Lizi And The Kids que "actúan con la bandera de palestina colgada de los hombros", señalan los organizadores.

Sin embargo, cuando le llegó el turno a Marky Ramone, se negó a actuar frente a la bandera, una "postura desprevenida e indiferente a lo que le sucede en Gaza, y tanto más absurda cuanto que se expresa en el mismo momento en que sube al escenario, ni un minuto antes", detalla el comunicado.

"Obviamente, no podíamos aceptar tal arrogancia y provocación. La bandera permanecería allí. La estrella de rock podría irse fácilmente al lugar de donde vino", declararon los organizadores, que insisten en que los músicos eran conscientes de antemano de dónde se celebraría el concierto y de su connotación política.

Pese a la cancelación del concierto, el público valoró con aplausos la postura de la organización, según se desprende del video que acompaña el comunicado publicado en Instagram*.

*Red social perteneciente a Meta, declarada en Rusia como organización extremista.