Zelenski se queja de que Rusia no se siente aislada

Rusia no cejará en el conflicto contra Ucrania porque no cree que toda la comunidad mundial haya estado dispuesta a detenerla, afirmó el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski, en una entrevista con The Sun difundida este lunes.

"No sienten el mundo en su totalidad en su contra", afirmó Zelenski.

Según el mandatario, Rusia "presionará hasta que EE.UU. y China juntos le digan muy muy seriamente que se vaya del territorio" ucraniano.

Matar a Putin

Al ser preguntado sobre si Ucrania mataría al presidente de Rusia, Vladímir Putin, si surgiera la oportunidad, Zelenski señaló que "eso es la guerra, y Ucrania tiene todo el derecho a defender" su "tierra".

Previamente, el subjefe de la agencia de inteligencia ucraniana, Vadim Skibitski, había revelado que Putin encabeza la lista de las personas a ser asesinadas por las fuerzas de Kiev. "Nuestra prioridad es eliminar al comandante que ordena a sus hombres atacar", aseveró.

Mientras, en febrero, el ex primer ministro de Israel, Naftali Bennett, comunicó que Putin le había prometido "no matar" a Zelenski. Bennett relató que durante su visita a Moscú en marzo pasado, el líder ruso le "dio dos grandes concesiones". "Sabía que Zelenski estaba amenazado, en un búnker... Le dije [a Putin]: '¿Tienes intención de matar a Zelenski?' Él respondió: 'No mataré a Zelenski'", mencionó el ex primer ministro israelí.

Asimismo, recordó que le preguntó a Putin si "le daba su palabra" de que "no mataría a Zelenski". "No mataré a Zelenski", respondió el presidente ruso, de acuerdo con el relato del exlíder israelí.