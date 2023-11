China advierte que sería un "grave error" que Argentina rompa las relaciones con Pekín

Con el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales de Argentina, el Gobierno chino aclaró su postura frente a los dichos del futuro mandatario de romper relaciones con Pekín. La portavoz de la Cancillería china afirmó este martes 21 de noviembre que una decisión así representaría un "grave error".

Mao Ning destacó el impulso que cobraron las relaciones entre los dos países, por lo que aseguró que sería un "grave error" que el Gobierno que encabezará Milei decida interrumpirlas. En ese sentido, defendió que ambas naciones "tienen una fuerte complementariedad económica y un enorme potencial de cooperación".

"China está dispuesta a seguir trabajando junto con Argentina para promover la estabilidad y el desarrollo a largo plazo de las relaciones bilaterales", agregó.

Las dudas sobre el futuro vínculo entre ambos países surgieron a partir de las declaraciones del propio Milei, quien había anunciado su intención de romper los lazos con Pekín: "No solo no voy a hacer negocios con China. No voy a hacer negocios con ningún comunista. Soy un defensor de la libertad, de la paz y de la democracia. Los comunistas no entran ahí. Los chinos no entran ahí, [el presidente ruso Vladímir] Putin no entra ahí, [el presidente brasileño Luiz Inácio] Lula [da Silva] no entra ahí".

"Si los argentinos quieren comercializar con China, Rusia o Brasil o con quien sea, problema de los argentinos", agregó.

En el mismo sentido, la diputada electa Diana Mondino, quien ocuparía el Ministerio de Relaciones Exteriores en el futuro Gobierno de Milei, expresó que Argentina no ingresará en el grupo de los BRICS, al cual el país fue invitado.

Pekín felicitó a Milei por su victoria

El lunes 20 de noviembre, la portavoz de la Cancillería china saludó a Milei por su triunfo electoral en la segunda vuelta frente al candidato de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Además, recordó que China y Argentina establecieron relaciones diplomáticas hace más de medio siglo y siempre se han adherido a los principios del trato igualitario, respeto y beneficio mutuo. Agregó que el desarrollo de las relaciones bilaterales se ha convertido en un consenso general y ha beneficiado a ambos pueblos.