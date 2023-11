"Sos insignificante para el mundo": la respuesta de las hijas de Maradona a las críticas de Macri

Dalma y Gianinna Maradona, hijas del fallecido ídolo Diego Armando Maradona, le respondieron duramente al expresidente Mauricio Macri, quien aseguró que la Copa del Mundo que Argentina obtuvo el año pasado en Catar y la elección presidencial que ganó Javier Milei implican el fin del espíritu transgresor que representaba el jugador.

"Se terminó la época (de Maradona) definitivamente", afirmó Macri al advertir que en las selecciones en las que participó el fallecido delantero, todo dependía de él, a diferencia del Mundial de 2023, cuando predominó un equipo comandado por Messi y en el que cada uno de los jugadores hizo bien su tarea.

"Messi es un líder positivo, profamilia. Sus hijos tienen un lugar impresionante, humilde, el tipo más querido del mundo. Todo un modelo al que el argentino empezó a valorar en lugar de tener como ídolo al vivo, al transgresor (Maradona)", afirmó el expresidente, al asegurar que lo mismo ocurrió en las elecciones y por eso ganó Milei.

Dalma y Giannina le responden a Macri que, una vez más, ataca la memoria del Diego. Lo que el expresidente no tolera es que Maradona sea parte del alma del pueblo argentino y que lo extrañemos todos los días.

Gianinna y Dalma le respondieron este martes a través de sus redes sociales con mensajes que recordaron la permanente pelea que su padre mantuvo con Macri, y que estalló cuando el expresidente presidió el club Boca Juniors, en donde jugaba el "10".

Diferencias

"Yo soy insignificante para vos, pero vos sos insignificante para el mundo. Mi papá en cambio no, ni siquiera para vos porque aún después de estar en el cielo seguís dedicándole tu rencor, tu odio, tu tiempo. ¿Será porque nunca se arrodilló ante tu poder?", advirtió Gianinna.

Anoche Macri dijo que "se terminó la época de Maradona". Pero hoy, los chicos de 16 y 17 años de la Selección Argentina que clasificó a Cuartos, festejaron con una bandera del Diego. Pibes que, cuando nacieron, hacía una década que Pelusa se había retirado. LOS MITOS NO MUEREN.

En la época en la que jugó con Boca, Maradona hizo públicas sus diferencias con Macri con frases que pasaron a la historia.

"Él será presidente de Boca por muchos años y yo seré jugador de Boca ojalá por un par, pero no me gusta el manejo que tiene. Se lo digo: yo no soy empleado de él, él no es mi jefe. Nunca va a poder hablar de tú a tú conmigo porque él es hijo de padre muy rico y yo soy hijo de padre muy pobre. Tenemos distintos caminos y tenemos distintas crianzas. Es así, es clarita la historia", explicó Maradona en ese entonces.

Gianinna posteó el video de las declaraciones de su padre contra Macri y le deseó al expresidente que ojalá le dé a los argentinos una cuarta parte de las alegrías que les dio Maradona.

"Ojalá alguien se tatúe tu nombre, tu cara, alguien que se emocione con tus logros, que se sienta orgulloso de ser argentino porque vos con tu trabajo lo representas en el mundo", agregó. También lo invitó a fijarse en lo que piensa Messi, quien frecuentemente cita con admiración al ídolo.

Dalma, por su parte, advirtió que no entiende por qué meten a su papá en discusiones políticas actuales.

"Hablen de sus proyectos y dejen a mi papá en paz, tuvieron mucho tiempo para decirle las cosas en la cara y no lo hicieron", dijo tras asegurar que, entre más quieren despreciar la figura de Maradona, más grande se hace.