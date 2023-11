Boric afirma que la relación con Argentina es "prioritaria" pese a las "diferencias" con Milei

El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo este martes que la relación con Argentina es "prioritaria" y una "cuestión de Estado", pese a las "diferencias" ideológicas que existen entre su Gobierno y el mandatario electo argentino Javier Milei, informan medios locales.

"El pueblo chileno y el pueblo argentino son pueblos hermanos, por lo tanto, mi deber como presidente de la república es que independiente de las diferencias políticas que sin lugar a dudas existen entre el presidente electo [de Argentina] y el Gobierno en ejercicio en Chile, nuestros pueblos y nuestros países tengan relaciones de Estado con altura de miras", declaró el líder chileno.

"Tengo que representar al Estado de Chile en su continuidad histórica y Argentina es un país prioritario en nuestras relaciones, y yo voy a cumplir ese deber en todas las dimensiones diplomáticas que existen", agregó.

Asimismo, Boric aseguró que la integración entre Santiago y Buenos Aires es "absolutamente necesaria" y que la "defenderá" mientras esté en el cargo.

Por otro lado, Boric tiene que elegir al nuevo embajador de su país en Buenos Aires, cargo que está vacante tras la salida de Bárbara Figueroa en septiembre. Al respecto, el presidente chileno dijo: "Al embajador lo designo yo, no al otro lado, y eso lo vamos a hacer en función de los intereses conjuntos de Chile y Argentina".

Además, la misma jornada el mandatario mantuvo una conversación telefónica con Milei. La conversación se extendió por cerca de 10 minutos y, al parecer, fue una discusión "franca", en la que las partes abordaron el bienestar de ambos países, reporta T13.

¿De qué "diferencias políticas" se trata?

Milei, líder de La Libertad Avanza (LLA), ganó el pasado domingo el balotaje de los comicios presidenciales en Argentina. En su primer discurso tras conocerse el resultado de las elecciones, el político aseguró que a partir de esa jornada "comienza la reconstrucción" del país y "el fin de su decadencia".

El político ha arremetido contra Boric en más de una ocasión, llamándolo "empobrecedor" y afirmando que su llegada al poder era "el inicio de la decadencia de Chile". Sin embargo, tras la victoria de Milei, Boric le saludó en sus redes sociales y deseó al pueblo argentino "lo mejor". "Sepan que siempre contarán con nuestro respeto y apoyo", agregó.

Ideas radicales de Milei

El presidente electo se define como libertario y 'anarcocapitalista', y considera al Estado "como un enemigo".

Una de sus medidas propuestas, que todavía no ha detallado cómo piensa implementar, es la dolarización. "El peso es la moneda que emite el político argentino, por ende, no puede valer ni excremento, esas basuras no sirven ni para abono", llegó a decir en una oportunidad. En otra ocasión, declaró que "cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar será más fácil".

Además, prometió eliminar el Banco Central, al que acusa de la desbocada inflación y la devaluación del peso. Las demás medidas propuestas incluyen un agresivo ajuste fiscal, apertura de la economía, flexibilización de las leyes laborales, privatización del mayor número posible de empresas públicas o el recorte de más de la mitad de los ministerios.