Graban en la lápida de un soldado israelí muerto los nombres de tres padres

Una de las dos madres del difunto señaló que prefería "que la lápida esté vacía" a que no se incluya el nombre de su pareja.

Por primera vez en la historia de Israel la inscripción grabada en la lápida de un soldado fallecido incluye los nombres de tres padres, informó Haaretz el martes.

La familia del fallecido, el sargento de las Fuerzas de Defensa de Israel Omri Niv Firshtein —que tiene dos madres, Or-Li y Michal, y su padre, Kobi—, al saber de la trágica noticia pidieron a los representantes del Ejército que los nombres de los tres queden grabados en la tumba de su hijo.

"Para mí, si no tienen la intención de añadir el nombre de Michal, entonces, que la lápida esté vacía", expresó Or-Li, comentando el asombro de los militares. "Dos días después me llamaron y me dijeron que todo estaba bien y que habría tres nombres, 'tal y como querías'", relató.

Los padres de Omri se conocieron en el Ejército de Israel en los años 90. En ese entonces Or-Li y Michal ya mantenían una relación de pareja, hasta que decidieron incluir a Kodi, que compartía su deseo de tener hijos y formar una familia.

"No siento ira hacia nadie", comentó Or-Li sobre la muerte de su hijo. "El Ejército nos está acorralando, tanto los superiores de Omri como los que se ocupan de las bajas. Pero no dejo de preguntarme cómo ha ocurrido, cómo es que nunca pensamos que algo así fuera posible, cómo fuimos tan arrogantes", subrayó.