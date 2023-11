Pakistán solicitó la membresía al BRICS y aspira unirse en 2024

Islamabad ha presentado una solicitud oficial para su ingreso en el grupo BRICS, y aspira a unirse al bloque el próximo año, cuando esté presidido por Rusia, ha declarado el nuevo embajador de Pakistán en Moscú, Muhammad Khalid Jamali, en una entrevista para la agencia TASS, publicada este miércoles.

"Ya hemos presentado la solicitud. Nos estamos contactando con los países miembros para que apoyen la membresía de Pakistán, y esperamos la colaboración de Rusia", indicó el diplomático.

Actualmente, el grupo BRICS está formado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Desde enero de 2024, el bloque espera darle la bienvenida a seis nuevos socios: Argentina, Egipto, Irán, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Etiopía. Tras la ampliación, el PIB del BRICS sería el 37 % del PIB mundial, y el grupo representaría al 46 % de la población global.

No obstante, la victoria de Javier Milei en las presidenciales de Argentina puso en entredicho la intención de Buenos Aires de unirse a la alianza: el mandatario electo aseguró que no planea hacer negocios con China, Rusia o Brasil. La diputada electa Diana Mondino, quien ocuparía el Ministerio de Relaciones Exteriores en el futuro gobierno de Milei, expresó que Argentina no ingresará en el grupo de los BRICS, al cual el país fue invitado.

Entre los países que solicitaron formalmente su ingreso en el bloque están Irán, Argelia y Venezuela. Unos 20 países más anunciaron sus planes de adhesión, incluyendo Indonesia, Turquía, Túnez, Sudán del Sur, Bielorrusia y Kazajistán.