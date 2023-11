Sigue la guerra en la izquierda española: "No descartamos que nos acaben echando de Sumar"

Las hostilidades abiertas en el seno de Sumar, la formación que ha constituido un nuevo Gobierno de coalición con el Partido Socialista Español (PSOE) de Pedro Sánchez, continúan con las duras declaraciones de distintos lideres de Podemos.

La mañana de este miércoles, Ione Belarra, secretaria general de Podemos, partido que se presentó integrado en Sumar a las elecciones generales del pasado 23 de julio, aseveró: "Yo no descarto que, igual que nos han echado del Gobierno, nos acaben echando del grupo parlamentario de Sumar".

Belarra, ahora diputada y hasta este martes ministra de Servicios Sociales en funciones, continuaba así con las críticas que desde hace semanas ha vertido por el hecho de que Podemos no haya conseguido ninguna cartera en el nuevo Consejo de Ministros.

Ayer el PSOE cometió un gran error rompiendo el bloque democrático, en el que nos necesitamos todas. Podemos seguirá impulsando transformaciones valientes y ambiciosas, con voz propia. pic.twitter.com/nssMkflqXg — Ione Belarra (@ionebelarra) November 22, 2023

Su apuesta era que Irene Montero siguiera al frente de Igualdad, ministerio que finalmente ha quedado en manos socialistas. La propuesta de una cartera para su número dos en Servicios Sociales, Nacho Álvarez, fue rechazada por Podemos y, finalmente, el partido morado quedó fuera del nuevo Ejecutivo.

"Aunque a algunas personas no les guste, somos parte de esta coalición", dijo Belarra en una entrevista en Televisión Española, al aludir a las especulaciones de que Podemos decida pasarse al grupo mixto en el Congreso.

Así, la diputada escenificó la ruptura total en el seno de Sumar, espacio fundado por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz: "Es verdad que el objetivo parece silenciar a Podemos, que Podemos no hable, pero Podemos existe por la voluntad de sus militantes y de la gente que una y otra vez confía en nosotras en las urnas", reivindicó.

Detrás de su permanencia en la bancada de Sumar podría estar la cuestión financiera, pues su marcha significaría la reducción de alrededor del 20 % de la asignación pública que reciben, algo que Belarra ha querido desmentir.

La líder política señaló que su estrategia responderá a fomentar su autonomía y que en julio del año que viene se presentarán en solitario a las elecciones para el Parlamento Europeo.

La secretaria general del Podemos repartió culpas entre Sánchez y Díaz, al afirmar que ambos están colaborando para alcanzar el objetivo del PSOE, que no sería otro que sacar del Consejo de Ministros a su formación.

En este sentido, sostuvo que los socialistas "no han llevado bien que hubiera una fuerza que permanentemente le hiciera de espejo, le dijera todo lo que faltaba por hacer y no se conformara con esos argumentos de que Europa no nos deja".

Para Díaz tuvo palabras agrias, afirmando que ha realizado "una enmienda a la totalidad de la praxis política de Podemos, diciendo que lo que hace Podemos es ruido".