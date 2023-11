"No era mi misión obedecerla": El dardo de Alberto Fernández contra Cristina Kirchner

💻 "Mi relación con Cristina termina distante porque no pensamos igual en muchas cosas. No creo que el déficit fiscal no hace daño, ni que emitir dinero sea gratis. Siempre la escuché, pero no era mi misión obedecerla". El presidente @alferdez en la entrevista con @ObservadorUY. pic.twitter.com/eLGSHT9Y62