De refugio de narcos a hogar de estudiantes: el hotel que entregaron a jóvenes en Colombia

"Ya no somos los nadies", expresó el presidente de la Sociedad de Activos Especiales.

Un hotel que pertenecía a un cartel de narcos en la ciudad de Cali, departamento del Valle del Cauca (Colombia), ahora albergará a jóvenes interesados en formarse, en el marco de la entrega de predios y becas a cargo de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

El presidente de la SAE, Daniel Rojas Medellín, precisó que es un hotel de 1.650 metros cuadrados, seis pisos y 49 habitaciones, que están valorados en 2.000 millones de pesos colombianos (alrededor de 493.000 dólares).

🗣️ La Sociedad de Activos Especiales, @activosSAE, entregó en Cali varios predios incautados para el desarrollo de programas que buscan beneficiar a población juvenil de esa región del país.#ElNoticieroDeTodos está #EnVivo 🔴📺 https://t.co/8j26qToVCPpic.twitter.com/Eo5S4bAW5k — RTVC Noticias (@RTVCnoticias) November 17, 2023

En el evento, desarrollado el 15 de noviembre pasado, Rojas destacó que la entrega se hizo para "transformar la vida de la gente" y para que "la juventud sea ese sujeto político que va a cambiar la historia del país".

"Ya no somos los nadies, ya no somos los olvidados, ya no somos los que teníamos esos anhelos de llegar a la gran ciudad a estudiar", enfatizó Rojas, dado que mayormente se alojarán estudiantes de las regiones apartadas de Colombia.

Las madres de los beneficiados administrarán el lugar con tiendas de artesanías y restaurantes, que garantizarán la alimentación de los jóvenes.

"Este hotel que pertenecía a los narcotraficantes en el Pacífico se lo entregamos a la juventud emprendedora de la región", celebró este miércoles el mandatario colombiano Gustavo Petro.

Además, la SAE cedió canchas sintéticas de 1.670 metros cuadrados, valoradas en 473 millones de pesos colombianos (alrededor de 116.000 dólares), a jóvenes que se manifestaron en 2021 en el paro nacional contra la Administración de Iván Duque (2018-2022).