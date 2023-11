"Regreso al neoliberalismo más extremo": Sheinbaum lamenta la victoria de Milei en Argentina

La precandidata oficialista a la presidencia de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que el triunfo del ultraderechista Javier Milei en Argentina implica el retorno de las políticas neoliberales con las que disienten tanto ella como el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Es un regreso al neoliberalismo más extremo con la privatización, incluso de los medios de comunicación públicos, que planteó. Nosotros no estamos de acuerdo con ese proyecto", dijo durante una gira en Veracruz, citada por medios locales.

Sheinbaum, abanderada de la coalición Juntos Haremos Historia que integran el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y los partidos del Trabajo (PT) y Verde Ecologista de México (PVEM), consideró que la llegada de Milei a la presidencia del país sudamericano no implica necesariamente una nueva oleada de gobiernos conservadores en la región.

"No creo que sea que ahora ya cambió el esquema y que viene una ola de cambios en América Latina, tiene que ver con la particularidad de Argentina", dijo al adjudicar a la crisis económica la derrota del candidato oficialista y ministro de Economía, Sergio Massa.

En el caso de México, agregó, el avance de la ultraderecha no es factible porque el Gobierno de izquierda que encabeza López Obrador, y que ella pretende continuar, cuenta con un amplio apoyo popular.

Desacuerdo

"Hay un buen trabajo del presidente y la gente está contenta con lo que está ocurriendo, no creo que (la elección argentina) influya en el país", dijo.

Aunque Sheinbaum insistió en que no comparte la visión política de Milei, aclaró que respeta la decisión que tomó la sociedad y que, en caso de ganar la presidencia en 2024, sostendrá una relación bilateral respetuosa.

"México tiene una posición constitucional respecto a la política exterior de respeto, de no intervención. Pero eso no quiere decir que uno no diga que no está de acuerdo con la política que se está planteando en Argentina", subrayó.

La víspera, López Obrador lamentó los resultados electorales al considerar que Argentina cometió un "autogol".

"Con los gobiernos de derecha no estoy de acuerdo. Con los gobiernos clasistas, racistas, no estoy de acuerdo; con la hipocresía, que es lo que caracteriza a la derecha [tampoco]", advirtió.