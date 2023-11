Petro anuncia que Otty Patiño reemplaza a Danilo Rueda al mando de la Oficina del Alto Comisionado de Paz

El presidente colombiano, Gustavo Petro, informó este miércoles que, de ahora en adelante, la Oficina del Alto Comisionado de Paz queda bajo las riendas de Otty Patiño, actual jefe de la delegación gubernamental en los diálogos de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Los procesos hacia la paz del país serán dirigidos por Otty Patiño", reza el mensaje publicado por el mandatario en su cuenta de X, en el que también agradeció el "inmenso esfuerzo" del hasta ahora responsable de esa materia, Danilo Rueda.

Patiño, de 78 años, es politólogo y escritor. En 1974 fundó, junto a otros comandantes guerrilleros, el Movimiento 19 de abril (M-19), al que también perteneció Petro. En la década siguiente, fungió como negociador de esa insurgencia con el Estado en los gobiernos de Belisario Betancourt (1982-1986) y Virgilio Barco (1986-1990).

Tras la desmovilización del grupo, se incorporó al partido Movimiento M-19 y fue electo por voto popular para integrar la Asamblea Constituyente.

Una vez concluido ese proceso, se dedicó durante casi dos décadas al periodismo y a la escritura de libros sobre el conflicto armado colombiano, aunque sin abandonar completamente la vida política.

Puntos de inflexión

El secuestro de Luis Manuel 'Mané' Díaz, padre del futbolista Luis Díaz, puso a Danilo Rueda en el foco de la opinión pública, pues fue plagiado por el ELN, con quien el Gobierno acordó un cese al fuego bilateral y mantiene negociaciones para conseguir que depongan definitivamente las armas y se sumen a la vida civil.

La situación empeoró cuando el Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), anunció la suspensión unilateral de las conversaciones con el Ejecutivo.

Aunque el señor Luis Manuel Díaz fue liberado físicamente ileso y los intercambios con el EMC se reanudaron, los dos incidentes permitieron formular cuestionamientos abiertos hacia la 'paz total' como política y hacia Danilo Rueda como su ejecutor directo.

Además, los diálogos con el ELN entraron en suspenso, tras los cuestionamientos que formulara el Gobierno hacia la organización armada por legitimar el secuestro como método para obtener fondos, si bien las partes han insistido en que esperan retomarlos en el futuro cercano.

La 'paz total' en el banquillo

El pasado 7 de noviembre, Rueda fue citado al Congreso para rendir cuentas sobre estos asuntos ante la Cámara y recibió una andanada de críticas, reproches y demandas de dimisión, reseña El Espectador.

El debate parlamentario estuvo liderado por la representante Catherine Juvinao (Partido Verde, oposición), quien aprovechó el encuentro para presentar un informe crítico con la 'paz total', fustigar al funcionario y pedir su dimisión.

‼️#DENUNCIA Grupos armados organizados se han expandido 20% en 🇨🇴 durante el gobierno Petro. Ceses al fuego no han mejorado la seguridad; por el contrario, en la Paz Total los GAO han crecido en integrantes, se han expandido territorialmente y se ha recrudecido la violencia ⬇️ pic.twitter.com/UhWuC61LUi — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) November 7, 2023

Según sus pesquisas, "los grupos armados organizados se han expandido un 20 % […] durante el gobierno Petro" y los ceses al fuego no han contribuido a disminuir ni el tamaño de estas organizaciones ni la violencia.

"Le estamos entregando el país a grupos cuyo interés no es la paz, es fortalecer su presencia para su negocio de narcotráfico ilegal. ¿Hasta cuándo, señor comisionado, vamos a tener al país sometido a esto? ¿No es hora, tal vez, de que usted dé un paso al costado y entienda que usted no planteó bien esta estrategia y se equivocó desde el principio, al punto de que el país tiene el peor retroceso en seguridad de los últimos 10 años?", alegó Juvinao.

¿Culpa de Rueda?

En otra intervención, la parlamentaria afirmó que, en lugar de paz total, en Colombia se había producido "un retroceso total", al tiempo que tachó a Rueda de "irresponsable" por "negociar al mismo tiempo con cinco grupos armados sin tener rutas, protocolos ni mecanismos de verificación claros".

Según dijo, la supuesta "improvisación" del alto comisionado permitió "el fortalecimiento de […] grupos ilegales en desmedro de los intereses del Estado colombiano".

Para responder a los señalamientos, Rueda argumentó que la 'paz total' es un "proceso inédito" en el que está implicado todo el Gobierno y recalcó que, si bien se acordaron ceses al fuego, lo firmado no implicaba la eliminación de la acción de la fuerza pública en los contextos en los que está legalmente establecida.

Adicionalmente, sostuvo que solo en la fase exploratoria de los intercambios, su Oficina consiguió la liberación de 150 personas que permanecían en manos de grupos armados en contra de su voluntad, sin que mediara ningún acuerdo para cesar las operaciones armadas.