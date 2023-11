Disputas partidarias ensombrecen precampañas presidenciales de Sheinbaum y Gálvez en México

El inicio de las precampañas presidenciales de la oficialista Claudia Sheinbaum y la opositora Xóchitl Gálvez en México quedó marcado por una serie de tensiones internas provocadas por las peleas en el resto de las postulaciones.

Sheinbaum, exjefa de Gobierno de la Ciudad de México y abanderada de la alianza izquierdista Juntos Haremos Historia; y Gálvez, senadora con licencia y representante del frente conservador Fuerza y Corazón por México, se registraron formalmente como candidatas únicas de sus coaliciones durante el fin de semana ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

El lunes, ambas comenzaron sus precampañas, al igual que el tercer y último candidato inscrito en la contienda, el gobernador con licencia de Nuevo León, Samuel García, postulante del partido Movimiento Ciudadano.

Sin embargo, en estos primeros días la tensión interna ha sido evidente tanto para Sheinbaum, quien encabeza las encuestas rumbo a las elecciones generales del próximo 2 de junio, con el 50 % de intención de voto, y Gálvez, quien alcanza el 30 %.

En el caso de la exalcaldesa, se debe a la ausencia en el registro de su exrival, el excanciller Marcelo Ebrard, quien denunció fraude en el proceso interno en el que ella fue ratificada como la candidata oficialista.

Después de semanas de especulaciones, Ebrard decidió permanecer en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), el partido fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y no postularse a la presidencia por Movimiento Ciudadano.

Roces

Sin embargo, la reconciliación de Ebrard con Sheinbaum no se ha concretado, a lo que se sumó el alejamiento de Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación que también buscó y perdió la candidatura del oficialismo.

Luego de la interna, López fue confirmado como coordinador de la campaña de Sheinbaum, pero el domingo durante el evento en el que se celebró el registro, ni siquiera se subió al templete para acompañar a la posible sucesora de López Obrador.

El distanciamiento se hizo todavía más evidente el miércoles, ya que Sheinbaum realizó una gira en Tabasco, el estado natal del presidente y de Adán Augusto, quien es amigo personal del mandatario, pero el exsecretario de Gobernación no participó de ningún acto ni apareció para respaldarla.

Los roces se generaron en la disputa por la candidatura al Gobierno de Tabasco, ya que López apoyaba al exsenador Raúl Ojeda, pero terminó ganando su rival, el exsecretario de Bienestar, Javier May, a quien Sheinbaum le levantó la mano como flamante precandidato durante uno de sus eventos por el estado.

"Javier May es el próximo gobernador de Tabasco y con quien vamos a hacer un gran equipo", dijo Sheinbaum, quien, a pesar de la pelea con Ebrard y el aparente distanciamiento con López, aseveró que en su campaña predominaba la unidad.

Reclamos

El arranque de la precampaña de Gálvez, por su parte, fue ensombrecido por las fuertes divisiones internas que dejó en la coalición opositora la pelea por la candidatura a jefe de Gobierno de la Ciudad de México.

De hecho, el alcalde de Cuajimalpa, Adrián Ruvalcaba, quien perdió la interna e incluso amagó con renunciar al Partido Revolucionario Institucional (PRI), uno de los tres partidos que integran Fuerza y Corazón por México, le reclamó a Gálvez que intercedió en el proceso ya que, por ser la abanderada presidencial, es por ahora la principal líder política de la alianza.

Ruvalcaba insistió en que la postulación del alcalde de Benito Juárez, Santiago Taboada, estuvo plagada de anomalías y que, por lo tanto, el proceso no fue democrático.

"Xóchitl, no seas parte del dedazo, confiamos en que tú como representante del frente a nivel nacional tienes la capacidad de llamar a las dirigencias para que no se haga lo que no se te hizo a ti, para que no sea haga lo que tu tanto demandaste que no pasara en la Ciudad de México", advirtió.

Antes, ya había criticado al presidente del PRI, Alito Moreno. "No tienes palabra, has sido irresponsable, lamento muchísimo tu decisión de tratarme de la manera como me trataste", denunció Ruvalcaba.

En respuesta a los reclamos, Gálvez se desligó de las decisiones de las candidaturas al resto de los puestos que estarán en juego en 2024 y convocó a la unidad de la alianza opositora.

"El llamado que haría es mantengámonos unidos, cerremos filas, porque el adversario no está entre nosotros", dijo en medio de la creciente incertidumbre partidaria a la que se añadió la disputa por las candidaturas legislativas.

El fin de semana, el Partido de la Revolución Democrática (PRD) acusó al Partido Acción Nacional (PAN) y al PRI de intentar excluir candidaturas ciudadanas y perredistas al Senado y la Cámara de Diputados.

"Se ha determinado considerar el competir con nuestras propias candidaturas federales para de esta manera contribuir al cambio que hoy se necesita en México", señaló el partido en un comunicado, lo que afectaría de lleno la campaña de Gálvez ya que promovería la división del voto opositor.

